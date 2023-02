Quatro cavalos morrem após colisão contra caminhão na Rodovia Assis Chateaubriand, em Presidente Prudente

Ocorrência foi registrada na noite desta quarta-feira (8), próximo ao Rancho Quarto de Milha. Cavalos morrem atropelados na Rodovia Assis Chateaubriand

A Polícia Rodoviária registrou, na noite desta quarta-feira (8), um acidente entre um caminhão e quatro cavalos, no km 459,800 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), próximo ao Rancho Quarto de Milha, em Presidente Prudente (SP).

Conforme os agentes, o caminhão era dirigido por um homem, de 25 anos, e trafegava no sentido Norte, Pirapozinho-Presidente Prudente. Já os quatro animais estavam na via, após escaparem do Rancho Quarto de Milha, onde estava sendo realizado um evento.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária, os animais morreram no local e a raça não foi especificada, porém, tratam-se de cavalos de competição.

O condutor do veículo não sofreu ferimentos e foi submetido ao teste do bafômetro, que não constatou a presença de álcool no sangue.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

valipomponi