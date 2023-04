Quatro cidades da Baixada Santista estão entre as 101 melhores cidades para empreender no Brasil, diz pesquisa

Santos, Praia Grande, Guarujá e São Vicente estão na lista dos municípios com o melhor ambiente de negócios do país, segundo o Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) de 2023. Santos está em 1º lugar entre as cidades da Baixada Santista com maior potencial de empreender; entre os municípios do país, a cidade ocupa a 52ª posição

Quatro cidades da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, estão na lista dos municípios com o melhor ambiente de negócios do Brasil. Santos, Guarujá, Praia Grande e São Vicente fazem parte do Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) de 2023. O ranking avalia o potencial empreendedor dos 101 municípios mais populosos do país.

No topo da classificação geral estão São Paulo (SP), Florianópolis (SC) e Joinville (SC). Os municípios do litoral paulista ficaram nas seguintes posições: 52º Santos, 54º Praia Grande, 77º Guarujá e 100º São Vicente. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (27), pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

A pesquisa feita pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) avalia quais cidades possuem as condições mais favoráveis para o empreendedorismo. De acordo com a instituição, os municípios são analisados em 48 indicadores, divididos entre sete determinantes: ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, acesso a capital, inovação, capital humano e cultura.

Ainda segundo a Enap, o resultado do ranking é um instrumento de avaliação dedicado aos gestores públicos e organizações interessados em empreender, assim como para empreendedores que queiram expandir os negócios, gerando impactos na economia dos municípios listados.

