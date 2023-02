Quatro corpos de pessoas que morreram em temporal no Litoral Norte devem ser enterrados nesta quinta em cemitério de SP

Ana Cordeiro, de 7 anos, e Thaline Cordeiro, de 16, mais Ronei Olivares, 51, e Cristiano Olivares, 9, foram achados mortos após a chuva atingir São Sebastião, no domingo (19). Eles moravam na capital paulista e foram juntos ao litoral. Enterro será no Cemitério Vila Formosa, Zona Leste. Irmãs da capital que visitavam a praia pela primeira vez estão entre as vítimas de tragédia em São Sebastião.

Duas irmãs, de 7 e 16 anos, e pai e filho, de 51 e 9 anos, que morreram durante o temporal que atingiu São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, no domingo (19), devem ser enterrados na tarde desta quinta-feira (23) no Cemitério da Vila Formosa, na Zona Leste da capital paulista. Eles moravam na cidade de São Paulo.

A menina Ana Vitoria Cordeiro e adolescente Thaline Cordeiro tinham ido visitar a praia pela primeira vez. Elas tinham saído com um vizinho e filho dele para conhecerem o mar. Ronei Olivares e o garoto Cristiano Olivares, que estavam com as duas irmãs, também morreram na tragédia.

Ana e Thaline foram com a autorização dos pais, mas não levaram os documentos. Os reconhecimentos dos corpos delas foram feitos na quarta (22) pela mãe. Elas, Ronei e o filho Cristiano estavam hospedados numa casa do bairro de Boiçucanga que teria sido atingida pelos deslizamentos de terra causados pelas chuvas.

Ronei era eletricista, tinha ido ao litoral fazer um serviço e levou as crianças. Ele também era integrante da escola de samba Acadêmicos do Tatuapé, da Zona Leste de São Paulo. A agremiação homenageou pai e filho mortos.

Subiu para 49 o número de mortos vítimas do temporal que devastou o Litoral Norte de São Paulo no fim de semana. O balanço é da Defesa Civil Estadual, que aponta que foram encontrados os corpos de 48 vítimas em São Sebastião e uma em Ubatuba.

Publicação da Acadêmicos do Tatuapé sobre falecimento de Ronei e seu filho Cristiano

Vito Califano