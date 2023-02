Quatro linhas de ônibus de Piracicaba têm mudanças nos horários a partir deste sábado

Mudanças acontecem nas linhas Jd. Costa Rica, Jd. Itapuã, Nova Suíça e Monte Líbano. Linhas do transporte público têm alterações a partir deste sábado

Isabela Borghese/ Prefeitura de Piracicaba

Quatro linhas de ônibus de Piracicaba (SP) passam por alterações nos horários a partir deste sábado (4). As mudanças acontecem nas linhas 319 – Jd. Costa Rica, 321 – Jd. Itapuã, 816 – Nova Suíça e 304 – Monte Líbano.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran), o intuito é atender às necessidades dos usuários do sistema. Confira as mudanças abaixo:

Na linha 319 – Jd. Costa Rica, os horários serão ajustados aos finais de semana:

Aos sábados, as saídas de ônibus do Terminal Paulicéia (TPA) com sentido aos bairros serão às 5h20, 6h30, 7h50, 9h10, 10h30, 11h05, 12h25, 13h, 14h20, 14h55, 16h15, 16h50, 18h10, 18h45, 21h05, 22h15 e 22h50.

Já os horários de ônibus partindo dos bairros sentido TPA estão programados para às 4h50, 5h55, 7h10, 8h30, 9h50, 10h45, 11h45, 12h40, 13h40, 14h35, 15h35, 16h30, 17h30, 18h25, 19h25, 21h40, 22h30 e 23h25.

Aos domingos, a linha terá ônibus saindo do TPA sentido bairros às 5h20, 6h30, 7h45, 10h, 10h35, 11h55, 12h30, 13h50, 14h25, 15h45, 16h20, 17h40, 18h15, 19h35, 21h05, 22h15 e 22h50.

No sentido oposto, dos bairros para o TPA, os horários serão às 4h50, 5h55, 7h05, 8h20, 10h15, 11h15, 12h10, 13h10, 14h05, 15h05, 16h, 17h, 17h55, 18h55, 19h50, 21h40, 22h30 e 23h25.

A outras três linhas terão acréscimos de viagens, sendo 304 – Monte Líbano, aos domingos, e 816 – Nova Suíça e 321 – Jd. Itapuã, nos dias úteis.

Todos os horários dos ônibus do transporte público de Piracicaba podem ser consultados no site tupitransporte.com.br/linhas-e-horarios. Para mais informações, os contatos são pelo telefone 0800 770 35 53 ou pelo WhatsApp (19) 98284-2775.

Vito Califano