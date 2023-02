Quatro pessoas da mesma família morrem e carro fica destruído após batida em árvore em SC

Uma mulher de 59 anos sobreviveu e foi levada ao hospital. Pai, mãe, filho e avó morreram no acidente, em Pouso Redondo. Na sequência, da esquerda para a direita: Thiago, Igor, Rita e Juliana

Reprodução/Redes sociais

Quatro pessoas da mesma família morreram após o carro em que elas estavam sair da pista e bater contra uma árvore em Pouso Redondo, no Vale do Itajaí. Uma mulher de 59 anos sobreviveu ao acidente e foi levada ao hospital em estado grave.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A colisão ocorreu no km 181 da BR-470, no bairro Pombinhas, por volta das 20h de sexta-feira (3), informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O carro, um Gol com placas de Lages, na Serra catarinense, bateu de frente contra a árvore.

Carro destruído após batida em árvore em Pouso Redondo

PRF/Divulgação

O veículo ficou destruído e quase dobrou ao meio com o impacto da colisão. Por enquanto, a polícia não tem informações sobre o que causou a saída de pista.

Quem eram as vítimas que morreram no acidente

As pessoas que morreram no acidente foram identificadas na manhã deste sábado (4).

O motorista era Thiago Lourenço, de 37 anos. Também morreram a companheira dele, Juliana Wiggers, de 32; o filho dele, Igor Lourenço, de 16; e a mãe de Thiago, Rita de Cássia Lourenço, de 57 anos.

Vereadora que denunciou suposta saudação nazista é cassada

Banhista morre após ser atingido por hélice de lancha em praia de SC

VÍDEO: Cobra com problemas alimentares passa por endoscopia em Florianópolis

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Ufficio Stampa