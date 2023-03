Quatro pessoas ficam feridas após carro do Conselho tutelar de Irapuru capotar na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros

Uma pessoa ficou gravemente ferida e foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu (SP). Carro do Conselho Tutelar de Irapuru (SP) capota e deixa quatro feridos na Comandante João Ribeiro de Barros

Um acidente de trânsito com o veículo do Conselho Tutelar de Irapuru (SP) deixou quatro pessoas feridas na noite desta sexta-feira (24), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP 294), em Pacaembu (SP).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o carro capotou na altura do km 620 e três pessoas ficaram levemente feridas, enquanto outra se feriu gravemente.

As vítimas foram socorridas à Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu para receberem atendimento.

O chamado para a ocorrência foi registrado às 21h desta sexta-feira, ainda conforme a Polícia Rodoviária.

Em nota, a Prefeitura de Irapuru, informou que as equipes de saúde e da concessionária Eixo prestaram apoio imediato aos ocupantes do veículo, que passam bem.

As causas do acidente serão apuradas.

