Quatro pessoas ficam feridas após carros baterem e um deles atingir muro de restaurante em Bauru

Caso foi registrado na altura da quadra 30 da rua Antônio Alves, no Jardim Aeroporto, por volta das 7h. Batida foi no cruzamento com a rua Sebastião Lins. Carros bateram na rua Antônio Alves, em Bauru

Bruno Freitas/JC/Reprodução

Um carro acertou o muro de um restaurante após bater em outro veículo na manhã desta sexta-feira (10), em Bauru (SP). De acordo com a PM, o caso foi registrado na altura da quadra 30 da rua Antônio Alves, no Jardim Aeroporto, por volta das 7h.

Um dos carros, conduzido por um homem de 87 anos, seguia pela via, enquanto o outro descia pela rua Sebastião Lins. Por motivos desconhecidos, os dois veículos bateram no cruzamento e, com a força do impacto, um deles foi arremessado e atingiu o muro de um restaurante.

Quatro pessoas tiveram ferimentos, sendo que duas pessoas foram levadas até o Pronto-Socorro Central (PSC), mas sem gravidade.

Os dois veículos bateram no cruzamento

Bruno Freitas/JC/Reprodução

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Vittorio Rienzo