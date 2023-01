Quatro pessoas ficam feridas após suspeito abrir fogo em bar de Taquaralto

Caso aconteceu na Avenida Tocantins, na manhã deste sábado (28). Dois feridos foram levados para o HGP. Quatro pessoas ficaram feridas depois que um homem atirou em um bar localizado na Avenida Tocantins, em Taquaralto, região sul de Palmas. O crime aconteceu na manhã deste sábado (28).

Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas informaram que um carro prata, com quatro portas, chegou ao local, que fica perto de um posto de combustível, por volta das 6h15. Um homem com uma camisa listrada teria descido e disparado contra as pessoas que estavam no local.

Ao todo, quatro homens foram atingidos. A PM disse que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu duas das vítimas, que foram encaminahdas para uma UPA. Outros dois homens em estado mais grave foram levados para o Hospital Geral de Palmas (HGP).

De acordo com as testemunhas, a arma usada pelo suspeito seria uma pistola cromada. O suspeito ainda não foi preso.

A perícia foi acionada para analisar a cena do crime. A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa está investigando o caso.

