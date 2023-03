Quatro pessoas ficam feridas em acidente de trânsito no Centro de Boa Vista

Acidente ocorreu na avenida Benjamin Constant, no Centro de Boa Vista. Os dois veículos tiveram danos, na lateral e na parte frontal do carro.

PMRR/Divulgação

Quatro pessoas, sendo uma jovem de 18 anos, uma mulher, de 34, outra de 49, e um jovem, de 26, ficaram feridas em um acidente de trânsito na noite dessa terça-feira (7) em Boa Vista.

O acidente ocorreu quando um dos carros, conduzido por um homem de 29 anos, seguia na avenida Surumu, sentido bairro, não viu o outro veículo que trafegava pela avenida Benjamin Constant, e colidiu.

No primeiro carro, além do motorista, estava a esposa dele, de 34 anos, e a filha, de 18. A esposa relatou que estava sentido muitas dores no corpo e a filha, dores na região da clavícula. As duas foram levadas ao Hospital Geral de Roraima pelos Bombeiros.

No segundo carro, estava o motorista, de 26 anos, e a mãe dele, 49. Ela se feriu e havia a suspeita que havia quebrado o braço e mão direita. O jovem relatou estar sentindo fortes dores no corpo. Ambos foram levados ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para coletar informações.

