quatro-pessoas-foram-baleadas-e-uma-morta-em-menos-de-24-horas-em-porto-velho

Um dos baleados é suspeito de ter cometido um dos crimes. Casos são investigados pela Polícia Civil. Em menos de 24 horas, cinco pessoas foram baleadas em Porto Velho

Há registros de que cinco pessoas foram baleadas em menos de 24 horas, entre a sexta-feira (27) e este sábado (28), em Porto Velho. Uma das vítimas morreu e outras ficaram feridas. Veja detalhes:

A primeira ocorrência aconteceu no Bairro Marcos Freire. Um dos suspeitos atacou um mecânico identificado como Fernando Bentes da Silva, dentro de uma oficina. A vítima teria tentado revidar com luta corporal, mas foi baleado no pescoço por um segundo suspeito.

Um dos tiros também atingiu esse comparsa e os dois fugiram do local em uma motocicleta. Segundo apuração da polícia, os dois entraram na residência e obrigaram o dono a chamar um motorista de aplicativo.

O segundo caso aconteceu no bairro Juscelino Kubitschek, Zona Leste de Porto Velho. Um casal estava em um salão de beleza, quando os suspeitos chegaram dentro de um carro atirando. O homem foi atingido na mão e a mulher no braço. Ambos foram socorridos até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O caso é tratado como tentativa de homicídio.

Já entre a noite da sexta-feira e madrugada deste sábado, um jovem foi sequestrado por cinco suspeitos dentro de um carro, no Cristal da Calama, também na Zona Leste. Ele foi levado para um bairro próximo e obrigado a ficar de joelhos.

Toda a ação foi filmada pelos próprios suspeitos, que seriam integrantes de facção, segundo a polícia. Quando um deles começa a atirar, a vítima tenta fugir e é baleada com um tiro em cada perna. O jovem conseguiu pedir ajuda em uma residência próxima e foi socorrido.

Todos os casos são investigados pela Polícia Civil.

Vito Califano