Quatro pessoas são mortas a tiros dentro de casa em Porto Alegre

Grupo teria invadido local e disparado contra as vítimas. Pelo menos duas delas tinham antecedentes criminais, segundo a polícia. Quatro pessoas foram mortas a tiros dentro de uma casa no bairro Teresópolis, Zona Sul de Porto Alegre, na tarde deste sábado (18). As vítimas não tiveram a identidade divulgada.

De acordo com a Brigada Militar (BM), um grupo de pessoas com armas de fogo invadiu a casa e efetuou os disparos contra as vítimas.

Dois mortos são homens, de 50 e 61 anos, ambos com antecedentes criminais.

