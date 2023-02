Quatro pessoas são presas por tráfico de drogas, furto e posse ilegal de arma em Palmas

Prisões aconteceram entre a noite de sexta-feira (24) e a madrugada de sábado (25) em diferentes bairros da capital. Drogas e materiais apreendidos durante a operação policial

Divulgação/Polícia Civil

Quatro pessoas foram presas em diferentes bairros de Palmas entre a noite desta sexta-feira (24) e a madrugada de sábado (25). Elas são suspeitas de tráfico de drogas, furto e posse ilegal de arma de fogo. Veja as ocorrências abaixo:

Tráfico de drogas

Um homem e uma mulher foram presos por tráfico de drogas no setor Lago Sul, região sul de Palmas. Além das drogas, o homem de 31 anos e a mulher, de 19, também estavam com outros objetos ilícitos. A prisão em flagrante foi feita na noite desta sexta-feira (24).

A Polícia Civil recebeu denúncias de que uma casa seria ponto de venda de drogas, por causa do movimento no local. Durante investigação na tarde desta sexta-feira (24), a polícia abordou algumas pessoas que confirmaram ter comprado drogas nessa casa. Ao entrar no local, a Polícia Civil flagrou o casal com várias porções de drogas, dinheiro em espécie, balança de precisão e outros itens usados para embalar a droga.

Os dois foram presos em flagrante. O homem foi levado para Unidade Penal de Palmas e a mulher para Unidade Penal Feminina da capital.

Material apreendido no Santa Bárbara

Divulgação/ACOM 6º BPM

Ainda na região sul, a PM prendeu uma mulher por tráfico de drogas na madrugada deste sábado (25). O crime acontecia no setor Santa Bárbara. A Polícia apreendeu com ela 23 pedras de crack e R$ 239. A mulher confessou que comprou a droga para revender.

Posse de arma e furto qualificado

Também na noite desta sexta-feira (24), outro homem foi preso na quadra 604 Norte. O homem de 22 anos estava com drogas e uma pistola, além de outros produtos furtados.

Materiais apreendidos pela Polícia Militar

Divulgação/Ascom 1º BPM

O caso começou com o furto de uma casa na quarta-feira (22). A PM foi atrás do suspeito e encontrou uma mochila parecida com a que havia sido furtada. Nela, foram encontrados dois carregadores de pistola, com 20 munições, um relógio, um notebook e 27 gramas de maconha.

O suspeito informou que teria comprado os objetos de um amigo de condomínio. A PM procurou esse segundo suspeito, que conseguiu fugir.

