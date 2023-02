Quatro pessoas são presas transportando 15 mil maços de cigarro do Paraguai, em Presidente Bernardes

Ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta-feira (15) próximo à praça de pedágio da Rodovia Raposo Tavares (SP-270). Quatro pessoas são presas transportando 15 mil maços de cigarro de origem estrangeira, em Presidente Bernardes (SP)

Quatro pessoas foram presas em flagrante, na madrugada desta quarta-feira (15), transportando 15 mil maços de cigarro de origem estrangeira em três carros próximo à praça de pedágio da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Bernardes (SP).

Conforme a Polícia Federal, os policiais realizavam barreira nas imediações do posto de cobrança e abordaram três veículos carregados com cigarros contrabandeados do Paraguai com cerca de 30 caixas, ou 15 mil maços.

Os motoristas dos veículos e um passageiro foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Federal em Presidente Prudente (SP) e permaneceram à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. Eles responderão pelo crime de importar ou exportar mercadoria proibida, com pena prevista de dois a cinco anos de reclusão.

