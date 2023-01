Quatro são presos suspeitos de chamar artista de rua de ‘preto e macaco’ em Balneário Camboriú

Além disso, vítima sofreu agressões físicas. Suspeitos reagiram à prisão, conforme PM. Desentendimento em Balneário Camboriú

Quatro homens foram presos em Balneário Camboriú, no Litoral Norte catarinense, suspeitos de injúria racial contra um artista de rua, informou a Polícia Militar. A vítima relatou ter sido chamada de “preto e macaco” e também disse ter sofrido agressões físicas.

O caso aconteceu na noite de sábado (28) na Avenida Brasil, no Centro da cidade. O artista de rua tem 63 anos.

Testemunhas disseram à PM que as agressões começaram após o idoso pedir ao grupo para baixar o volume da caixa de som por estar atrapalhando o trabalho dele.

Os quatro homens foram identificados e presos em flagrante. A Polícia Militar informou que eles resistiram à prisão, por isso foi preciso chamar apoio de mais policiais.

A Central de Plantão Policial de Balneário Camboriú disse que não havia mais informações sobre o caso na manhã desta segunda-feira (30).

