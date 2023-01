Quatro suspeitos de chamar artista de rua de ‘preto e macaco’ são soltos; um deles vai responder por injúria racial

Levados pela PM para a delegacia, os outros três suspeitos vão responder a um termo circunstanciado apenas por lesão corporal. Caso aconteceu em Balneário Camboriú. Desentendimento em Balneário Camboriú

Reprodução/Redes sociais

Apenas um dos quatro suspeitos de envolvimento no crime contra um artista de rua em Balneário Camboriú, no Litoral Norte catarinense, vai responder por injúria racial, informou a Polícia Civil nesta segunda-feira (30). O homem de 35 anos também é investigado por lesão corporal.

Ele foi preso em flagrante, mas teve liberdade provisória concedida após audiência de custódia, detalhou o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) nesta segunda-feira.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A vítima relatou ter sido chamada de “preto e macaco” e também disse ter sofrido agressões físicas na noite de sábado (28), na região central da cidade.

Levados pela Polícia Militar à delegacia, os outros três suspeitos, que incluem um militar aposentado, respondem a um termo circunstanciado apenas por lesão corporal. Eles foram liberados após serem ouvidos pela Polícia Civil.

O militar, que não portava arma no momento do crime, segundo a Polícia Civil, também foi autuado por resistência à prisão.

No início do mês, o governo federal sancionou a lei que equipara o crime de injúria racial ao de racismo, que é inafiançável e imprescritível. A punição passa a ser prisão de dois a cinco anos.

Ocorrência

Testemunhas disseram à PM que as agressões começaram após o idoso pedir ao grupo para baixar o volume da caixa de som por estar atrapalhando o trabalho dele.

Conforme a investigação, comerciantes teriam ajudado a vítima, que não reagiu às agressões.

Tartaruga de 22 anos cai do 7º andar e recuperação repercute na web

Empresário de salões de beleza de luxo é suspeito de matar a tiros cliente de bar

Bebês ‘Maiara e Maraisa’ recebem alta após 13 dias internadas em SC

Os quatro homens foram identificados e levados à delegacia. A Polícia Militar informou que eles resistiram à prisão, por isso foi preciso chamar apoio de mais policiais.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Vittorio Rienzo