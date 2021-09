Quattro custodie speciali già disponibili per iPhone 13

La famiglia iPhone 13 è ufficiale e sta arrivando sui mercati internazionali e i produttori di custodie sono pronti con case di tutti i design, colori e stili. Abbiamo scelto quattro modelli che si differenziano per caratteristiche originali.

Razer Arctech

Razer ha presentato una serie di custodie Arctech pensate per iPhone 13 in grado di proteggere e rinfrescare il melafonino grazie a un sistema passivo che dissipa il calore dal retro grazie a una griglia di fori di ventilazione e a strati di materiale speciale. I case contano su angoli rivestiti in elastometri termoplastici (tpe) ricavati da plastica non tossica riciclata e sono compatibili con la ricarica MagSafe e Qi. Il prezzo è di 34,99 euro sul sito ufficiale.

Nomad Folio con Nfc

La nuova collezione di custodie Nomad per iPhone 13 integra una sorta di biglietto da visita che può inviare le informazioni di contatto tramite Nfc semplicemente avvicinando un altro dispositivo compatibile. Tra i vari modelli c’è l’elegante Folio in pelle che si chiude a portafoglio e integra un taschino per banconote e carte. I prezzi partono da circa 70 euro al cambio, qui le offerte su Amazon della vecchia collezione senza Nfc che è compatibile con i nuovi modelli.

Custodia Coach antibatterica

Si rivolge al pubblico femminile la nuova collezione firmata Coach il cui modello Protective Case mette subito in chiaro l’intento già dal nome: unire allo stile anche un’adeguata protezione, per rimanere al passo con le esigenze di questo periodo storico. Questa custodia fashion e sottile è realizzata in doppio strato, resiste agli urti e cadute, ma soprattutto sfrutta una particolare superficie per eliminare il 99,9% dei batteri. I prezzi partono da circa 40 euro.

Portafogli MagSafe di Apple rintracciabili con Dov’è

Infine, non può mancare la proposta di casa con le custodie compatibili con MagSafe marchiate Apple che vanno da quelle in silicone nei colori giallo, trifoglio, rosa, blu, rosa, midnight, azzurro e rosso al prezzo di 55 euro e quelle in pelle in nespola, ciliegia scuro, verde sequoia, midnight e glicine al prezzo di 65 euro. Ma su tutti si staglia la nuova versione del Portafoglio MagSafe in pelle compatibile con l’app Dov’è per la localizzazione, al prezzo di 65 euro.

