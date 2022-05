quattrozampe-nel-cuore,-il-22-maggio-microchippatura-gratuita-in-villetta-san-francesco

Un’occasione per sensibilizzare in difesa degli animali domestici

FASANO – Una sfilata a quattro zampe per sensibilizzare all’importanza della microchippatura e della sterilizzazione. L’associazione Quattrozampe nel Cuore organizza, con il patrocinio del Comune, la sfilata canina nella villetta di san Francesco a Fasano. L’appuntamento è per domenica 22 maggio a partire dalle 10. Sarà allestito un banchetto informativo e i cani potranno ricevere la microchippatura gratuita.

La sfilata, a cui sarà possibile iscriversi dalle 15 (costo 10 euro), premierà tre categorie: «best in show», «tale e quale» e «il più simpatico». La giuria sarà composta da un team di esperti. La giornata prevede anche una dimostrazione cinofila a cura di Nicola Ratti e si concluderà con l’esibizione della tribute band «3-2-1-Zero» con ingresso gratuito a partire dalle 20.

«Ringrazio l’associazione Quattrozampe nel Cuore che si fa promotrice di queste iniziative – dice l’assessore Gianluca Cisternino – ed è sempre in prima linea nella difesa dei nostri animali domestici e nella loro tutela. Invito quanti non hanno ancora provveduto alla microchippatura dei propri cani a partecipare alla giornata che sarà anche un’occasione per conoscere meglio le iniziative e l’impegno dell’associazione».

«Dopo lo stop per la pandemia torniamo a organizzare eventi di sensibilizzazione per ricordare l’importanza di microchippatura e sterilizzazione – dice Antonella Colucci, responsabile dell’associazione–. A Fasano il fenomeno del randagismo è sotto controllo e la situazione è buona anche rispetto agli altri paesi del circondario, ma è necessario insistere sulla cultura della microchippatura che è la carta di identità canina e quindi indispensabile in caso di smarrimento dei cani».

