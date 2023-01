que-momento-especial-de-natal-marcou-a-sua-vida?-envie-fotos-ao-g1

Imagens vão compor galeria especial que será publicada no domingo (25).

Fotos podem ser enviadas até sexta-feira (23), pelo VC no G1.

Fotos de momentos marcantes podem ser

enviadas até dia 23 (Foto: Cátia Chagas/G1)

Uma reunião em família, curtindo uma viagem especial, abrindo presentes, sentados ao redor da mesa para a ceia, com o Papai Noel, vale tudo para mostrar qual imagem marcou um momento especial de Natal. O G1 AP vai montar uma galeria especial e publicar no domingo, 25 de dezembro.

Para participar envie até sexta-feira (23) fotos para a ferramenta colaborativa VC no G1, com o nome das pessoas na imagem.

Só serão aproveitadas as fotos enviadas em nome do próprio autor. As imagens devem ser na posição horizontal e em alta resolução.

Os arquivos de fotos devem estar nos formatos jpg, bmp, png ou gif. Preencha o cadastro no VC no G1 e participe!

Tem alguma notícia para compartilhar? Envie para o VC no G1 AP ou por Whatsapp, nos números (96) 99178-9663 e 99115-6081.

