Queda de árvore interdita Via Dutra, em Barra Mansa

Uma queda de árvore interditou a Via Dutra, em Barra Mansa (RJ), no fim da tarde desta terça-feira (14). O incidente aconteceu na altura do km 284, na pista sentido Rio, depois que uma chuva com ventania atingiu a cidade.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as duas faixas ficaram bloqueadas por conta dos galhos que se espalharam pela pista. Ninguém ficou ferido.

Uma equipe da CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, atendeu a ocorrência e removeu a os galhos para o acostamento, liberando o trânsito no sentido Rio.

Em reflexo do incidente, o congestionamento chegou a 9 quilômetros de lentidão por volta de 17h50.

