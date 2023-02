Queda de energia em ETA causa oscilação no abastecimento de água até sábado em Cosmópolis

Estação de Tratamento de Água ficou sem energia por cerca de 6h, segundo a prefeitura; situação será normalizada de forma gradativa até o sábado (18). Estação de Tratamento de Esgoto em Cosmópolis

O abastecimento de água em Cosmópolis (SP) pode ter oscilação até o sábado (18). Segundo a prefeitura, o problema acontece após uma interrupção no fornecimento de energia elétrica por cerca de 6h na Estação de Tratamento de Água (ETA).

De acordo com o Departamento de Água e Esgoto (DAE) do município, a energia foi interrompida por volta de 16h30. A concessionária foi acionada pelo DAE, mas segundo a prefeitura, o serviço só foi restabelecido por volta de 22h30.

“Devido ao longo período sem energia na unidade da ETA, houve a despressurização total do sistema, causando a falta de água no município”, diz a nota.

Com isso, a previsão é de que o abastecimento de água volte de forma gradativa entre esta sexta-feira (17) e sábado (18). No período, a prefeitura pede que a população economize água não lavando calçadas e ruas, por exemplo.

“A Prefeitura de Cosmópolis pede a compreensão e conscientização de toda população. O DAE está com a equipe técnica realizando os ajustes necessários para sanar o problema o quanto antes”, finaliza a nota.

