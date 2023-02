queda-de-ponte-entre-rs-e-sc:-o-que-se-sabe-e-o-que-falta-saber

Estrutura liga Torres (RS) e Passo de Torres (SC). Prefeitura da cidade gaúcha diz que havia 100 pessoas na travessia, com capacidade para 20, no momento da queda. Uma está desaparecida. Cerca de 30 foram resgatadas e 16 receberam atendimento médico. Cabos da ponte entre RS e SC romperam na madrugada desta segunda-feira

As autoridades investigam as causas que fizeram com que a ponte pênsil que liga as cidades de Torres, no Rio Grande do Sul, e Passo de Torres, em Santa Catarina, cedesse na madrugada de segunda-feira, 20 de fevereiro. Informações da prefeitura dão conta de que a estrutura recebia cerca de 100 pessoas no momento da queda. Porém, a capacidade máxima é de 20 pessoas.

Vídeo mostra momento em que ponte pênsil cai entre Passo de Torres (SC) e Torres (RS)

1. Quando e onde ocorreu a queda da ponte

A ponte pênsil que liga Torres (RS) a Passo de Torres (SC), caiu na madrugada desta segunda-feira (20). A ponte fica sobre o Rio Mampituba e tem cerca de 30 metros de extensão e 1,5 metro de largura. Um vídeo de redes sociais mostra o momento da queda. Veja acima.

O ponto mais alto da ponte fica a 6 metros da superfície do rio, que tem 8 metros de profundidade.

Localização da ponte que caiu entre Torres (RS) e Passo de Torres (SC)

2. Qual a principal suspeita

A principal suspeita é que o excesso de peso tenha causado o acidente. Segundo a prefeitura de Torres, cerca de 100 pessoas estavam em cima da ponte, que tem capacidade para 20, conforme placa de sinalização do local.

De acordo com o poder público, a manutenção da estrutura estava em dia e a documentação regular, o que permitia a passagem, com segurança, de pessoas.

3. Quantas pessoas foram resgatadas

Conforme as equipes que atuam nas buscas, pelo menos 30 pessoas foram resgatadas na água e 16 já receberam atendimento médico em Torres. Os bombeiros trabalham com duas equipes de mergulhadores, além de três botes e duas motos aquáticas nas águas do Mampituba, além de efetivo em terra.

4. Quantas pessoas estão desaparecidas

Ainda há uma pessoa desaparecida, conforme as equipes de busca. Segundo parentes, Brian Grandi, de 20 anos, natural de Caxias do Sul, não é visto desde a madrugada, quando a ponte despencou.

A tia de Brian, Adriele Freire, diz que o jovem mora em Torres há cerca de cinco anos. Na noite de domingo, ele teria ido a Passo de Torres passar o carnaval com um grupo de amigos. Já durante a madrugada, ele teria avisado a irmã que estava retornando para casa. Os amigos estavam de carro, mas como Brian havia deixado sua bicicleta no lado de Torres, ele teria atravessado a ponte de volta para o RS a pé.

“As 2h47 da manhã, ele mandou mensagem pra irmã dizendo que estava voltando pra casa. Aí às 2h57, ele parou de visualizar as mensagens”, diz a tia.

Familiares estão em Torres acompanhando os trabalhos de buscas. Durante a manhã, o número chegou a cinco, mas nas últimas horas quatro foram encontrados bem e já estão em casa.

Publicação de irmã relatando desaparecimento de Brian Grandi após queda de ponte em Torres

5. O que dizem as testemunhas

Duas estudantes universitárias que estavam sobre a ponte contaram que a queda foi um momento de “desespero”.

“Quando a gente se deu conta, já tinha caído dentro da água. Foi muito rápido. Só ouvimos gente caindo dentro d’água e vimos gente subir para a superfície. (…) A gente ficou com medo, sentiu esse desespero”, conta Luciana Soares Tavares.

Segundo ela e a amiga Juliana Barbieri, também estudante universitária, havia pessoas correndo sobre a ponte e balançando a estrutura.

Luciana e Juliana contam que saíam de um bar em Torres quando decidiram ir para o Carnaval em Passo de Torres. Na avaliação delas, seria mais rápido ir pela ponte pênsil, que liga as duas cidades e permite a passagem de pedestres.

Segundo elas, como havia muitas pessoas na ponte, decidiram aguardar que parte delas saísse da ponte para poder passar. No entanto, no meio do trajeto, quando já faziam a passagem, a ponte cedeu e elas caíram na água.

“A gente foi nadando e uma pessoa nos ajudou. Fomos nadando em direção a um barco que tinha ali perto para gente sair da água. Jogamos coletes para as pessoas que estavam na água. Tinha várias pessoas à nossa volta”, diz Luciana.

Mulheres que estavam em ponte que caiu no RS contam como foi

6. Histórico de acidente envolvendo a ponte

A ponte pênsil que liga o RS a SC já havia caído uma outra vez, há quase 40 anos. Em dezembro de 1984, a estrutura cedeu durante um evento de inauguração do local.

Na ocasião, dezenas de pessoas também caíram no Rio Mampituba depois da ponte despencar. No momento da queda, um padre fazia a benção do local. Na época, ninguém ficou gravemente ferido, nem houve mortes.

Ponte para pedestres que liga Rio Grande do Sul a Santa Catarina após estrutura se romper

7. Como ficam os eventos de Carnaval previstos no município

A Prefeitura de Torres cancelou a programação de Carnaval que estava prevista para a noite desta segunda-feira. O “Carnaval das Cores” seria realizado a partir das 20h, na Avenida Beira Mar

Em entrevista coletiva no início da tarde, o prefeito Carlos Souza (PP) cogitou fechar o acesso à ponte em grandes eventos. “A gente sabe que isso sempre causa um transtorno à população, mas talvez seja uma das medidas para que a gente possa sempre preservar as vidas”, diz.

