Queda de ponte pênsil entre SC e RS é investigada pela polícia catarinense

Foi aberto inquérito nesta segunda-feira. Cerca de 50 pessoas passavam pela estrutura quando houve queda. Vídeo mostra momento em que ponte pênsil cai entre Passo de Torres (SC) e Torres (RS)

A Delegacia de Polícia de Passo de Torres, no Sul catarinense, abriu inquérito nesta segunda-feira (20) para investigar a queda da ponte pênsil que liga a cidade ao município gaúcho de Torres. O objetivo da investigação é apurar responsabilidades.

Um dos cabos de sustentação da ponte cedeu na madrugada desta segunda. Cerca de 50 moradores passavam pela estrutura após as festas de carnaval em Santa Catarina quando houve a queda. Às 16h, uma pessoa seguia desaparecida, conforme a delegacia. A ponte fica na divisa entre os estados catarinense e gaúcho.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento da queda com dezenas de pessoas sobre a estrutura (assista acima). Inaugurada em 1980, a ponte tem limite máximo de 20 pessoas e uma placa no local informa sobre a capacidade da estrutura.

Inquérito

A Polícia Civil informou que o inquérito já ouviu moradores que estavam na ponte quando houve a queda. Também foi feita perícia no local e o laudo deve sair em 30 dias. O inquérito quer apurar responsabilidades sobre a manutenção e estrutura da ponte.

A delegacia também acompanha os trabalhos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros em relação às pessoas desaparecidas.

A Prefeitura de Passo de Torres afirmou que a ponte passou por manutenção preventiva na sexta-feira (17). Conforme o município, foram feitos reparos nos cabos, tirantes, tela e estrados.

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) informou às 17h47 desta segunda que as buscas pela pessoa que está desaparecida foram encerradas com o início da noite. Além da corporação, participam dos trabalhos as polícias Civil e Militar, e a Brigada Militar gaúcha.

As buscas serão retomadas na primeiras horas de terça (21), conforme o CBMSC.

Ponte já havia caído antes

A ponte já havia caído uma outra vez, há quase 40 anos. Em dezembro de 1984, a estrutura cedeu durante um evento de inauguração do local.

Na ocasião, dezenas de pessoas também caíram no Rio Mampituba depois da ponte despencar. No momento da queda, um padre fazia a benção do local. Na época, ninguém ficou gravemente ferido, nem houve mortes.

