Queda de ponte pênsil na divisa entre SC e RS deixa um desaparecido, dizem bombeiros

Número de vítimas oscilou desde o início do resgate. Estrutura desabou na madrugada. Vídeo mostra momento em que ponte pênsil cai entre Passo de Torres (SC) e Torres (RS)

O Corpo de Bombeiros Militar de Passo de Torres, no Sul catarinense, faz buscas na água na manhã de segunda-feira (20) por possíveis vítimas da queda da ponte pênsil (sustentada por cabos) que liga o município até a cidade gaúcha de Torres.

De acordo com informações atualizadas do Corpo de Bombeiros, o total de desaparecidos diminuiu de seis para um.

Conforme os socorristas, pessoas que estavam na lista de desaparecidos fizeram contato com seus familiares. Todos estariam na região no horário do acidente e não retornaram para a casa até o início da tarde. Não há, no entanto, confirmação de que estivessem sobre a ponte quando ela caiu.

Segundo os primeiros relatos, moradores passavam pela estrutura após as festas de carnaval do lado catarinense quando um cabo do lado direito, sentido sul, se rompeu. No local, onde há espaço apenas para a passagem de pedestres e ciclistas, uma placa indica o limite máximo de 20 pessoas (imagem abaixo).

Imagem mostra estrutura comprometida nesta manhã de segunda-feira

Conforme a corporação de Santa Catarina, a maioria das pessoas saiu a nado do local após cair no Rio Mampituba. No entanto, “não se sabe da possibilidade de vítimas submersas”.

“O CBM-SC pede para que as pessoas que tiverem familiares desaparecidos e que possivelmente estariam no local, busquem as forças de segurança informando o desaparecimento. Assim as buscas por vítimas serão feitas de forma mais concreta”, informou.

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina informou às 17h47 desta segunda que as buscas pela pessoa que está desaparecida foram encerradas com o início da noite. Além da corporação, participam dos trabalhos as polícias Civil e Militar, e a Brigada Militar gaúcha.

As buscas serão retomadas na primeiras horas de terça (21), conforme o CBMSC.

O prefeito de Passo de Torres, Valmir Rodrigues, foi até o local nesta manhã e acompanha a situação. Segundo ele, alguns feridos foram encaminhados para o hospital logo após serem retirados da água. “Muito triste. Agora é ficar solidário com as pessoas e torcer para que não haja nenhuma outra vítima”, disse.

Bombeiros de SC fazem buscas na água por possíveis vítimas após queda de ponte na divisa com o RS

Inicialmente, a prefeitura da cidade gaúcha informou que havia cerca de 100 pessoas na estrutura. Os bombeiros catarinenses, às 7h27 desta segunda, informaram em nota que “relatos iniciais apontam que haviam mais de 50 pessoas sobre a ponte no momento do ocorrido”.

Trecho mais curto entre Passo de Torres e Torres

