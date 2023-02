Queda de vegetação interdita trecho da Via Perimetral, em Mogi das Cruzes

De acordo com a Prefeitura, equipes da Operação Verão foram encaminhadas para o local. Rodovia Mogi-Dutra registrou lentidão no trânsito nesta terça. Queda de vegetação causou interdição da Perimetral, na Ponte Grande, em Mogi

Marcelo Arruda/Arquivo Pessoal

Uma queda de vegetação provocou a interdição de uma das pistas da Via Perimetral, em Mogi das Cruzes, na tarde desta terça-feira (7), quando a cidade registrou um temporal. A via foi interditada na altura da Ponte Grande.

De acordo com a Prefeitura de Mogi, equipes da Operação Verão foram encaminhadas para o local. O trânsito da Perimetral também ficou congestionado.

Alagamentos e trânsito

Outros pontos da cidade também registraram alagamentos durante a chuva. A Avenida Antônio de Almeida, na Vila Nova Mogilar, foi uma delas.

Avenida Antônio de Almeida, no bairro Mogilar, ficou alagada durante a chuva

Cassio Andrade/TV Diário

O tráfego próximo à rotatória da Praça Kazuo Kimura, na Vila Nova Mogilar, ficou congestionado. A correnteza do córrego Lavapés, ao longo da Avenida Manoel Bezerra de Lima Filho, naquela mesma região, estava forte.

A Rodovia Mogi-Dutra também registrou lentidão no trânsito nesta terça-feira.

Mogi-Dutra registrou lentidão no trânsito durante o temporal desta terça-feira

Elisa Mota/TV Diário

O temporal ainda deixou a Rua Santa Rosa, na Vila Industrial, completamente alagada.

Rua Santa Rosa, na Vila Industrial, ficou completamente inundada após a chuva

Ernani da Silva Januário/Arquivo Pessoal

valipomponi