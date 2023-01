Quedas de árvores danificam ao menos 9 escolas de Campinas, e mães apelam por manutenção ‘para que tragédias não se repitam’

Coletivo de mães e pais de alunos da rede pública emitiram nota pública em que lembram as mortes no Taquaral e perto do Bosque. Prefeitura promete cronograma de vistorias. Árvore caída com as raízes expostas na Praça do Coco, no distrito de Barão Geraldo, em Campinas

Reprodução/EPTV

O iminente retorno às aulas na rede municipal e as recentes mortes causadas por quedas de árvores em Campinas (SP) motivaram a criação de uma carta aberta de mães e pais com o apelo para que sejam feitas manutenções nas áreas arborizadas de escolas. A prefeitura informou que ao menos nove escolas da rede municipal foram danificadas em janeiro e prometeu um cronograma.

Saiba como identificar sinais de que uma árvore pode cair

O documento, assinado nesta quinta-feira (26), pontua a necessidade de manutenção “para que tragédias como a do Parque Taquaral não se repitam”. As aulas retornam em 6 de fevereiro.

Na terça (24), uma menina de 7 anos morreu ao ser atingida por um tronco que cedeu na Lagoa do Taquaral. Relembre aqui.

Em 28 de dezembro, o carro do técnico em eletrônica Guilherme da Silva de Oliveira Santos foi tingido por uma árvore gigante no Bosque dos Jequitibás. Pai de duas crianças, Guilherme morreu no local.

“Tendo em vista que muitas escolas da rede municipal dispõe de áreas bem arborizadas, o Coletivo de Pais e Mães da Rede Municipal manifesta preocupação quanto a um retorno seguro às aulas em 06 de fevereiro”, aponta a carta aberta.

Condutor de carro morreu após ser atingido por árvore de 35 metros em 28 de dezembro de 2022

Lucílio Ferreira Junior

O coletivo afirma ter relatos de que árvores de diferentes tamanhos oferecem risco à segurança dos estudantes e profissionais da educação em algumas escolas.

A carta menciona que, em algumas escolas, uma fita para isolar a aproximação das árvores, “dado o risco de queda de galhos e de tombamento da própria árvore”.

A Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria de Serviços Públicos iniciaram um trabalho para fazer manutenção em escolas, como poda ou a retirada de árvores.

“As duas pastas estão estabelecendo um cronograma de vistorias nas unidades educacionais, para os próximos dias”, informou a prefeitura, sem informar se isso ocorrerá antes de 6 de fevereiro.

Apesar da carta ser aberta, a Prefeitura de Campinas alega que “não recebeu o documento”.

Árvore caiu na Lagoa do Taquaral, em Campinas, e matou criança

Reprodução/EPTV

LEIA TAMBÉM:

Criança que morreu após ser atingida por árvore era filha de pastor e estava em aniversário

Entenda por que Campinas fechou todos os parques após queda de árvore que matou criança

Prefeitura diz que árvore que caiu e matou criança ‘estava aparentemente saudável’

Raízes curtas e crescimento rápido: Eucalipto que caiu e matou criança não é indicado para parques

Prefeitura fecha todos os parques e praças da cidade

Nove escolas danificadas

Segundo a própria prefeitura, nove escolas da rede municipal tiveram danos com a queda de árvores, por causa das fortes chuvas, somente em janeiro deste ano.

Em sete, os reparos foram concluídos e duas estão em fase de finalização dos trabalhos, afirma a prefeitura.

VÍDEOS: destaques da região de Campinas

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

pappa2200