queijo-com-goiabada:-aprenda-receita-do-‘romeu-e-julieta’-de-forno

Prato simples tem cinco ingredientes e foi ensinado neste domingo (2) no Inter TV Rural. Romeu e Julieta de forno foi ensinado no Inter TV Rural deste domingo (2)

A combinação dupla queijo com goiabada já é antiga e muito conhecida. Base para preparo de bolos, pudins, sorvetes e outros tipos de sobremesas, ela ganhou uma versão diferente no programa Inter TV Rural deste domingo (2).

Com apenas 5 ingredientes, o Romeu e Julieta é feito no forno, como uma espécie de torta cremosa. O diferencial é a forma de fazer, simples e rápida, mas que mantém o sabor que é quase uma unanimidade.

Ingredientes

500 g de goiabada em barra cortada em fatias finas

4 ovos

200 g ou 1 copo de requeijão cremoso

200 g ou uma caixa de creme de leite

50 g de queijo coalho ralado

Manteiga para untar a assadeira

Modo de preparo

O preparo é iniciado pelo creme. Em um recipiente espaçoso, são adicionados os ovos, misturados com a ajuda de um garfo. Eles devem ser batidos rapidamente até que fiquem homogeneizados. Em seguida é colocado o requeijão, o creme de leite e o queijo coalho. Eles devem ser misturados mais um pouco até que o creme fique uniforme. Quem preferir, pode acrescentar uma pitada de sal. O creime deve ser reservado enquanto a próxima etapa é preparada.

Em uma assadeira, de preferência retangular, espalhe uma camada fina de manteiga para untar. As fatias da goiabada devem ser dispostas em toda base e também nas laterais da assadeira. O ideal é que as fatias tenham, mais ou menos, a mesma espessura.

Nesse ponto, o creme de queijo já pode ser colocado por cima da goiabada. Depois de colocar todo creme, leve ao forno preaquecido a 180º até que a superfície fique levemente dourada. Essa receita levou cerca de 40 minutos no forno, mas esse tempo pode variar. A sobremesa pode ser consumida morna ou gelada.

