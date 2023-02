Queima de bomba afeta abastecimento de água na região norte de Bauru; Confira os bairros

Técnicos do DAE (Departamento de Água e Esgoto) iniciaram a substituição do equipamento, localizado na quadra 4 da Rua Luís Rosa de Lima. No entanto, a conclusão do serviço está prevista para o final da tarde de sexta-feira (24). O DAE constatou a queima da bomba submersa do poço Jardim TV, em Bauru (SP)

DAE/Divulgação

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Bauru (SP) constatou no início da manhã desta quinta-feira (23) a queima da bomba submersa do poço Jardim TV, afetando o abastecimento de água da zona norte da cidade.

A unidade fornece água para os bairros Jardim TV, Parque Santa Cecília, Jardim Godoy, Parque São Geraldo, Novo Jardim Pagani, Jardim Nova Flórida, Residencial Colina Verde e Parque City.

Técnicos da autarquia iniciaram, nesta quinta, a substituição do equipamento, localizado na quadra 4 da Rua Luís Rosa de Lima. No entanto, a conclusão do serviço está prevista para o final da tarde de sexta-feira (24).

A distribuição de água será reiniciada imediatamente após a conclusão do serviço, mas o abastecimento será normalizado gradativamente no período da noite.

O DAE recomenda aos moradores dos bairros afetados a usarem a reserva doméstica das caixas d’água e evitar desperdícios e atividades que demandem uso excessivo de água.

A população pode solicitar caminhões-pipa através do 08007710195, que recebe ligações apenas de telefone fixo, ou (14) 3235-6140 e 3235-6179 para ligações feitas por aparelho celular.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

,

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Ufficio Stampa