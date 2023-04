Queima de bomba pode afetar abastecimento de água em Marília

De acordo com o Daem, as atividades de reparo devem ser concluídas somente na segunda-feira (3). A queima da bomba responsável pelo fornecimento de água para os moradores da região do Palmital, em Marília (SP), pode afetar o abastecimento na cidade.

De acordo com o Departamento de Água e Esgoto de Marília (Daem), a bomba localizada no poço P-04 queimou neste sábado (1º).

O departamento já deu início à manutenção. As atividades de reparo devem ser concluídas somente na segunda-feira (3), no período da tarde.

Com isso, bairros como Palmital, Castelo Branco, Jardim Lavínia e Fernando Mauro podem ser afetados.

Em virtude do período de alto consumo hídrico, o Daem solicita aos moradores que economizem água durante as próximas horas.

