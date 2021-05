quello-che-dobbiamo-imparare-dal-razzo-cinese-fuori-controllo

Che cosa rivela il clamore, ingiustificato, del frammento del Lunga Marcia 5b caduto ieri nell’Oceano Indiano. E chi avrebbe pagato in caso di danni a persone o cose

(foto: IPA)

Dopo essere rientrato nell’atmosfera quando in Italia erano le 4:15 di ieri, 9 maggio, quel che rimaneva del razzo Lunga Marcia 5b cinese è caduto nell’Oceano Indiano, a nord delle Maldive, senza causare alcun danno.

Con il senno di poi, sarebbero da approfondire diversi aspetti di quanto accaduto: era davvero un’emergenza? Se no, perché tanto clamore? E soprattutto, nel caso in cui eventi simili causassero danni in futuro, chi dovrebbe risarcirli e chi comminare sanzioni? Non solo è infatti certo che le attività spaziali andranno intensificandosi, ma la Cina userà i Lunga Marcia 5b per concludere, entro la fine del 2022, la sua nuova stazione orbitante, la Tiangong, il cui primo modulo è stato lanciato, lo scorso 29 aprile, proprio dal razzo rientrato senza controllo.

Circa la reale entità del rischio, basterebbe quanto twittato sabato dalla Protezione civile italiana per svelare un allarmismo mediatico a dir poco esagerato:

Ipotizzando 1000 oggetti spaziali con le stesse caratteristiche in rientro incontrollato nello stesso momento, in tutto il mondo non sarebbero più di 3 le persone coinvolte.#razzocinese — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) May 8, 2021

Detto altrimenti, ogni giorno detriti spaziali cascano sulla Terra senza che nessuno se ne preoccupi e senza causare problemi. Il fatto che in questo caso l’attenzione si sia concentrata sulla minaccia extraterrestre è tuttavia imputabile a più di una ragione: la massa dell’oggetto incontrollato, stimata fra le 18 e le 21 tonnellate, un precedente identico non finito altrettanto bene, nel 2020, quando dei frammenti di un altro Lunga Marcia 5b centrarono alcuni edifici in Costa d’Avorio, e soprattutto un atteggiamento da parte dell’autorità cinesi che ha destato forti perplessità, negli Stati Uniti in primis.

Sebbene remota, infatti, l’emergenza o la sua percezione ribadiscono una questione tutt’altro che risolta: la sicurezza delle nostre attività spaziali. Una sicurezza sempre più in cima all’agenda globale, visto l’incremento costante del numero dei Paesi e dei privati con accesso allo spazio. Basti pensare che mentre nel 1960 le nazioni a investire oltre l’atmosfera erano 2, nel 2006 erano 47. Oggi sono una 70ina e fra pochi mesi saranno 81 (fonte Euro Consult 2016).

(immagine: AerospaceCorp/Twitter)

“Non escludiamo che l’opinione pubblica, soprattutto occidentale, abbia avuto una percezione straordinaria di questo lancio, perché attuato da un Paese con ambizioni crescenti oltre l’atmosfera, di fatto il più grande competitor nel settore, e perché seguito alla messa in orbita di una nuova stazione interamente cinese“, commentano Pietro Santoriello di Partners4Innovation (P4i) – società di consulenza che si occupa anche di diritto spaziale – e Ivan Fino, specializzato in diritto internazionale dello spazio.

Che la situazione, seppur gonfiata dai media, andrà complicandosi lo ha però confermato, sabato, una dichiarazione ufficiale di Bill Nelson, da qualche settimana nuovo amministratore della Nasa: “Le nazioni in viaggio nello spazio devono ridurre al minimo i rischi per le persone e le proprietà sulla Terra per quanto riguarda il rientro di oggetti spaziali e massimizzare la trasparenza riguardo a tali operazioni. È chiaro che la Cina non riesce a soddisfare gli standard di responsabilità per quanto riguarda i propri detriti spaziali. È fondamentale che la Cina e tutte le nazioni e le entità commerciali agiscano in modo responsabile e trasparente nello spazio per garantire la sicurezza, la stabilità, la protezione e la sostenibilità a lungo termine delle attività spaziali” .

Nemmeno troppo fra le righe, è la conferma del fatto che gli Stati Uniti considerino quello extraterrestre un nuovo dominio operativo, come lo indica la Nato, un ambito da presidiare alla stessa stregua della terra, del mare, del cielo e del cyber, e all’interno del quale le operazioni militari rischiano di intensificarsi nei prossimi anni. Il timore degli Stati Uniti è rappresentato principalmente da Russia e Cina, da poco legatesi nel progetto di realizzare una base scientifica sul territorio lunare e accusate di aver “armato lo spazio“. È scritto senza tanti giri di parole nel Defense Space Strategy Summary della Difesa americana, dove più volte si fa riferimento a una possibile guerra spaziale da vincere anticipando i rivali dal punto di vista dello sviluppo tecnologico. Non è un caso, peraltro, che la dichiarazione di Nelson sia coerente con il pieno supporto da parte di Joe Biden alla Space Force, la forza armata deputata alla gestione delle attività di difesa oltre l’atmosfera istituita da Donald Trump nel dicembre del 2019.

“Lo spazio ha una sicura valenza civile, ma ancora di più ne ha una militare, anche perché è il nuovo teatro strategico” commenta Ezio Bussoletti, ex vicepresidente dell’Agenzia spaziale italiana e consulente di numerosi stakeholder spaziali, istituzioni comprese. “Gli equilibri geopolitici della Terra si giocano, e sempre di più si giocheranno, oltre la sua atmosfera. È quindi ovvio che attività spaziali di qualunque tipo non possano essere lasciate soltanto agli interessi civili. Il tutto è peraltro legato alla necessità crescente di cercare e sfruttare nuove risorse, elemento che aumenta l’importanza economica e il peso del settore“.

Sembra dunque corretto considerare la militarizzazione dello spazio come uno dei pilastri della nuova corsa oltre l’atmosfera, caratterizzata da interessi contrapposti fra due blocchi che sempre di più si delineano come quello occidentale, da un lato, e quello sino-russo dall’altro. Detto altrimenti, il rientro del Lunga Marcia 5b e la sua narrazione sono il preludio a una escalation di contrapposizioni al di là del cielo? “Mi è impossibile giudicarlo” continua Bussoletti, “e non è nemmeno detto i blocchi siano quelli. Le reali intenzioni russe rimangono da capire: è evidente che la Cina procederà da sé nello spazio, consapevole della propria forza. In fondo, la nuova stazione modulare non è che la prova di quanto il gigante asiatico è capace di fare, in piena autonomia, oltre l’atmosfera”.

Il Lunga Marcia 5b sulla rampa di lancio (foto: CNSA)

Prima di immaginare scenari bellici extra-terrestri, però, l’urgenza impone di capire come e se siano disciplinati, oggi, rischi come quello vissuto nelle ore recenti.

“Il rientro incontrollato in atmosfera di detriti spaziali è un evento ordinario. Le probabilità che causino danni a persone e oggetti è infinitesimale“, confermano Santoriello e Fino. “Ciò non toglie che, al contrario di quanto comunicato dai media in questi giorni, la disciplina giuridica relativa a questi eventi esista e sia applicata. Nell’eventualità di danni causati da space debris caduti sulla Terra, l’Outer Space Treaty, emanato dalle Nazioni Unite nel 1967, e la Liability Convention del ’72, stabiliscono che i danni provocati sulla superficie terrestre sono da indennizzare con responsabilità assoluta, il che significa vadano risarciti senza nemmeno la necessità di verificare se lo stato lanciatore abbia avuto negligenza o imperizia. Ben diverso è se i danni si registrano nello spazio, per esempio nel caso in cui un oggetto colpisse la Stazione spaziale internazionale o un altro asset orbitante. In questo caso va valutato l’elemento soggettivo, cioè la colpa di chi ha lanciato”.

In sintesi, fosse successo qualcosa, la Cina avrebbe dovuto indennizzare gli aventi diritto: “Certo, e a prescindere dall’effettiva osservanza dei protocolli di sicurezza (articolo 7 dell’Outer Space Treaty), che invece diventa fondamentale nel caso della responsabilità internazionale (articolo 6 del trattato). In qualsiasi caso, però, il risarcimento sarebbe stato ed è imposto”. Il che implica ci sia un ente internazionale con potere sanzionatorio e responsabilità di verifica. “Nel caso di illeciti internazionali è la Corte internazionale di giustizia; è però molto più probabile siano le parti in causa a confrontarsi direttamente, come per esempio successo nel gennaio del ’78 in Canada, dopo la caduta del satellite nucleare Kosmos 954, quando furono i due Paesi a raggiungere un compromesso economico, con un risarcimento di circa 6 milioni di dollari canadesi“.

Eppure, gli Emirati Arabi Uniti hanno da poco invocato la costituzione di un tribunale internazionale dedicato allo spazio. “Un tribunale ad hoc velocizzerebbe le procedure, esattamente come fa il Tribunale per il diritto del mare, previsto dall’Unclos, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto marittimo. Sarebbe come costruire una corsia preferenziale”.

Corsia sempre più urgente, visto il traffico previsto negli anni imminenti in prossimità della Terra. E non solo lì: anche lontano da noi, lo spazio potrebbe tornare a essere non una, ma la prossima frontiera da conquistare. Un’altra storia, quella dell’eventuale space war, ma in fondo è proprio questa ad aver reso clamorosa la minaccia, infinitesimale, di un razzo perduto sopra le nostre teste.