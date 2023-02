Quem é a catarinense que morreu em acidente com moto de luxo em SP

Karen Mendes Marcelino, de 30 anos, era natural de Criciúma e estava na garupa do veículo. Karen Mendes Marcelino

A catarinense Karen Mendes Marcelino, de 30 anos, morreu em um acidente envolvendo uma motocicleta de luxo em Socorro (SP), no sábado (25). Ela estava na garupa do veículo que perdeu o controle em uma rodovia e caiu em uma ribanceira. O homem que conduzia a moto, uma BMW, também morreu.

Natural e moradora de Criciúma, no Sul catarinense, Karen estudou administração na Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc). Ela deixa os pais e uma irmã. O velório e a cremação aconteceram na segunda-feira (27).

Após a morte de Karen, a deputada Federal Júlia Zanatta (PL) lamentou a morte. Em um comunicado nas redes sociais, também prestou solidariedade aos familiares e demais amigos de Karen.

“Somente Deus poderá confortar o coração dos amigos e familiares. Eu só tenho a agradecer pelos momentos vividos, por todo apoio recebido e pela alegria de boas risadas enquanto ela viajava ao nosso lado no período de campanha”, escreveu a parlamentar.

Acidente

Karen e o motorista, identificado como Ruy Conti, estavam na motocicleta BMW na Rodovia Pedro Astenori Marigliani, conhecida como SP-008, no KM 124,1. O veículo em que as vítimas estavam perdeu o controle e caiu em uma ribanceira.

Os dois foram encontrados sem vida por socorristas por volta das 7h40, de acordo com relatório da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo.

