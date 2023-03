Quem é a nova chefe da PRF em Rondônia

Luciana da Silva Alves tem 34 anos e é natural de Ariquemes. Ela já fez parte da Polícia Militar de Rondônia. Luciana da Silva Alves é a nova chefe da PRF em Rondônia

O governo federal nomeou Luciana da Silva Alves como a nova superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no estado de Rondônia. A publicação foi feita no “Diário Oficial da União” desta segunda-feira (13).

A nova chefe regional da corporação tem 34 anos e é natural do município de Ariquemes (RO), no Vale do Jamari.

Luciana é bacharel em Direito, e tem pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal com capacitação no Magistério Superior, além de Direito para a Carreira da Magistratura e Ciências Humanas.

Luciana fez parte da corporação da Polícia Militar de Rondônia (PM-RO) de 2006 até 2014, quando prestou o concurso para ser policial rodoviária e foi aprovada.

Sua carreira na PRF iniciou por meio do grupamento tático da Delegacia da PRF em Porto Velho. Em quase dez anos na corporação, Luciana passou pelo setor administrativo da 1ª Delegacia da PRF, no Núcleo de Apoio Técnico e, também, na chefia da Corregedoria Regional de Rondônia, e do Núcleo de Assuntos Internos.

Desde 2015 a policial atua como docente nas disciplinas de Técnicas de Abordagem Policial, Uso Diferenciado da Força e de Motociclismo.

