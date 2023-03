Quem é Isaac Amendoim, influencer que vive na roça e vai interpretar Chico Bento no cinema

Mineiro de 9 anos tem 4,6 milhões de seguidores no TikTok e é conhecido pelo jeito espontâneo em vídeos fofos sobre a rotina na zona rural. Ele deu entrevista ao podcast ‘De onde vem o que eu como’, OUÇA. Isaac Amendoim: agroinfluencer faz sucesso com vídeos da vida na roça

Jeito espontâneo, bem-humorado, com amor pela rotina na roça. Poderia até ser o Chico Bento, mas a descrição, na verdade, é do influencer mirim Isaac Amendoim.

Com 4,6 milhões de seguidores no TikTok, Isaac tem 9 anos e foi escolhido para interpretar o personagem Chico Bento nos cinemas. A divulgação foi feita nesta sexta-feira (10).

Em novembro de 2022, Isaac Amendoim participou do podcast “De onde vem o que eu como”. No episódio, ele revelou a origem do apelido e demonstrou a espontaneidade que ajudou na escolha para interpretar Chico Bento. 🎧 OUÇA:

Isaac Amendoim: podcast do g1 recebe ‘agroinfluencer’ de 9 anos com 4 milhões de seguidores no TikTok

Isaac Amendoim: cabra Rita é o xodó do agroinfluencer

Saiba mais sobre o influencer

Isaac mora com a família em Cana Verde (MG) e grava vídeos desde os 6 anos de idade;

Ele tem 2,1 milhões de seguidores no Instagram e 1,6 milhão no YouTube;

O influencer gosta dos animais da roça: a cabra Rita, o minipônei Coquinho e a galinha Pirulita estão entre os favoritos.

Isaac diz que gosta de visitar a “cidade grande”, mas que sente saudades dos bichos quando sai da roça.

“Acho melhor morar na roça porque aqui eu brinco muito, eu cuido dos meus animais. Eu gosto muito do cheiro da roça, do mato… é muito bom aqui”, explica Isaac.

No momento em que soube que iria interpretar o personagem Chico Bento, Isaac se emocionou (veja vídeo abaixo). A mãe de Isaac, Marcia Erica, lembrou que era leitora das histórias em quadrinhos de Mauricio de Sousa na infância:

“Eu cresci vendo as revistinhas. Minha mãe fazia faxina em 16 casas (…) e eu ficava lendo enquanto ela trabalhava. E hoje, estou do lado dele!”, contou Marcia.

Quando foi questionado se também lia as histórias, Isaac respondeu, com a sinceridade de sempre: “Eu não gosto de ler”.

Em tom de brincadeira, o cartunista comentou: “ele já entrou no espírito” (do personagem).

Inspirado em história real

Em entrevista ao g1 em dezembro do ano passado, Mauricio de Sousa, criador do personagem, contou que o Chico Bento foi inspirado em um primo da avó do cartunista.

“Ele contava histórias e era meio sabidão, brincalhão com todo mundo, e era da roça. A minha avó falava dele”, relembra.

Criado nos anos 60 sob encomenda de uma cooperativa, que queria uma história ambientada no interior, Mauricio considera que Chico Bento é um dos personagens mais fortes da Turma. O motivo é o ambiente em que ele vive.

“Uma roça gostosa, no meio do mato, nadando no Ribeirão”, argumenta.

ASSISTA o momento em que o influencer recebe a notícia do próprio Mauricio de Sousa:

OUÇA TAMBÉM:

