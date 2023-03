Quem é o ator catarinense que desapareceu há mais de 40 dias no RJ

Desaparecido desde 27 de janeiro, Jefferson Machado Costa, de 44 anos, é natural de Araranguá, no Sul catarinense. Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o sumiço. Jeff Machado

Redes Sociais/ Reprodução

Desaparecido desde 27 de janeiro, o ator Jefferson Machado Costa, de 44 anos, é natural de Araranguá, no Sul catarinense (veja perfil abaixo).

Com experiência no jornalismo, na atuação e em outras áreas, o ator de “Reis”, da Record, sumiu após sair de uma casa na Zona Oeste do Rio. O caso é investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Após mais de 40 dias do registro de desaparecimento, “a palavra que cabe é esperança”, disse o amigo Ney Fagundes, que está acompanhando as buscas perto da família de Jeff Machado, como também é conhecido.

“A cada dia ficamos mais fortes, com a ajuda de Deus”, completou o empresário ao g1. Os dois são amigos há cerca de 15 anos.

Ator sumido: após registro na polícia, senha do celular foi alterada e localização, desabilitada

Quem é o ator

Jeff Machado é natural de Araranguá e tem um currículo que transita entre jornalismo, atuação, produção e voluntariado. Em Santa Catarina, chegou a trabalhar como colunista social em revistas de Rio do Sul, no Vale do Itajaí, e Florianópolis.

Ele saiu do estado de origem em 1997, quando passou a se profissionalizar, estudando atuação e outros temas, como direito, comunicação social e atuação.

Em 2008, após 10 anos vivendo no eixo Rio-São Paulo, mudou-se para Florianópolis. Na capital catarinense, atuou como assessor de imprensa, produtor, diretor de arte, cenógrafo, vitrinista e stylist em campanhas, eventos, desfiles, videoclipes e programas de TV.

Jeff Machado

Reprodução/Redes sociais

No estado, também exerceu voluntariado como assessor de imprensa e produtor em eventos beneficentes.

O Rio de Janeiro voltou a ser casa de Jeff em julho de 2014 . Na novela “Reis”, que estreou em março de 2022, Machado interpretou um soldado filisteu.

Ele também é conhecido pelo amor a animais e era tutor de oito cães. A família, inclusive, só soube do desaparecimento após os animais serem encontrados abandonados pela Zona Oeste do Rio de Janeiro – dois animais morreram e um não foi encontrado.

Os cães era chipados e identificados com o nome de Jeff, segundo a família.

Jeff Monteiro em ‘Reis’, novela da Record

Divulgação

Investigação

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) da Polícia Civil do Rio abriu um inquérito e apara o desaparecimento do ator.

Uma nova pista surgiu no caso nesta semana. A família descobriu que a senha de serviço de nuvem – onde se armazena arquivos virtualmente – foi alterada, e a localização do celular por GPS foi desabilitada.

Parentes não acreditam que essas mudanças foram feitas pelo ator. Entre os familiares, cresceu a desconfiança de que Jefferson foi vítima de um golpe e que pode estar em poder de uma ou mais pessoas conhecidas dele.

As mudanças foram feitas no dia 7 de fevereiro, 11 dias após a família formalizar o registro na Polícia Civil.

