Quem é Vilmar Zanchin, eleito novo presidente da Assembleia Legislativa do RS

Político do MDB foi prefeito de Marau e está em seu terceiro mandato. Quatro maiores bancadas do parlamento fazem rodízio na presidência da casa. Deputado Vilmar Zanchin (MDB), novo presidente da Assembleia do RS

O deputado estadual Vilmar Zanchin (MDB) foi eleito por unanimidade, nesta terça-feira (31), o novo presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O político ficará um ano no cargo.

“Nesta desafiadora encruzilhada da história, o Brasil espera de todos nós que conduzimos as instituições elevado espírito público, responsabilidade, civismo, serenidade e o entendimento de que, acima de tudo e de toda e qualquer diferença, estarão sempre os interesses da nossa sociedade”, disse Zanchin em discurso de posse.

Além de Zanchin, 55 deptados tomaram posse nesta terça. A Mesa Diretora da Assembleia também foi definida na sessão solene que inaugurou a 56ª Legislatura.

Presidente: Vilmar Zanchin (MDB)

1º Vice-presidente: Delegada Nadine (PSDB)

2º Vice-presidente: Valdeci Oliveira (PT)

1º Secretário: Adolfo Brito (PP)

2º Secretário: Eliana Bayer (Republicanos)

3º Secretário: Paparico Bacchi (PL)

4º Secretário: Luiz Marenco (PDT)

Zanchin abre o rodízio entre quatro as maiores bancadas do parlamento no comando da Assembleia. A cada ano, cada um desses partidos indica um deputado, eleito em votação simbólica pela casa. Além de MDB, com seis parlamentares, as legendas com maior número de cadeiras são PT (11), PP (7) e Republicanos (5).

O deputado do MDB substitui Valdeci Oliveira (PT), presidente da Assembleia ao longo de 2022.

Perfil

Vilmar Perin Zanchin é natural de Marau, no Norte do estado, e completa 51 anos no próximo dia 13 de fevereiro. O político é advogado formado na Universidade de Passo Fundo.

Antes de ser deputado, Zanchin foi vereador, secretário, vice-prefeito de Marau. Entre 2005 e 2012, o emedebista foi prefeito da cidade, que hoje tem 45,5 mil habitantes.

Zanchin foi presidente da Federação das Associações dos Municípios do RS (Famurs) entre 2010 e 2011. O municipalismo é uma das bandeiras do deputado, além do agronegócio e da defesa de um estado mais eficiente.

“Vou continuar lutando por mais recursos e autonomia dos municípios, defendendo o homem do campo, visto que, o agronegócio é grande pilar de sustentação da economia do estado e do Brasil”, diz.

Eleito deputado pela primeira vez em 2014, Zanchin recebeu 41.488 votos. O político foi reeleito em 2018, com 37.161 votos. Na disputa de 2022, Vilmar Zanchin ampliou sua votação e conquistou um terceiro mandato, obtendo 44.367 votos.

Na Assembleia, o político foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) por duas vezes e presidente da Comissão Especial do Pacto Federativo.

