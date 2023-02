Quem é ‘William Homem do Tempo’, preso em operação da PF contra ataques no DF

William transmitiu ao vivo, através do Facebook, a invasão à sede dos Três Poderes. Ele já foi sargento da Polícia Militar de Rondônia e nas Eleições 2022 se candidatou a deputado estadual, mas não foi eleito. William Ferreira invade área do STF onde terroristas causaram destruição, em Brasília

O bolsonarista, ex-candidato a deputado estadual, William Ferreira, foi preso durante a 4ª fase da operação Lesa Pátria, deflagrada pela Polícia Federal nesta sexta-feira (3). A ação tem como alvo envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro.

William transmitiu ao vivo, através do Facebook, a invasão à sede dos Três Poderes. Na ocasião, milhares de terroristas bolsonaristas depredaram o patrimônio público, incluindo artes e outras peças históricas.

As imagens mostram que dentro da Suprema Corte, o bolsonarista percorre os corredores e passa por dentro do plenário, onde todas as cadeiras e poltronas dos ministros foram arrancadas e danificadas por terroristas. Nas imagens ele mostra os vidros do STF quebrados e documentos jurídicos destruídos.

Inicialmente o ex-candidato a deputado negou a ação e disse que estava de férias em Brasília, viu o ‘quebra-quebra’ e por isso decidiu mostrar os atos em suas redes sociais.

Na manhã desta sexta-feira, ele foi preso preventivamente pela PF. Os perfis das redes sociais de William foram retirados do ar.

William Ferreira, conhecido como Homem do Tempo em Rondônia, fez lives em suas redes sociais no momento da invasão em Brasília, no domingo (8)

Quem é William Ferreira?

Conhecido como “O Homem do Tempo”, William Ferreira já foi sargento da Polícia Militar de Rondônia e nas Eleições 2022 se candidatou como deputado estadual, mas não foi eleito.

Antes disso, ele já havia tentado vagas na Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO), desde 2012. Em todas, ficou apenas como suplente.

Ele tem 58 anos, é casado natural do Distrito Federal (DF) e conhecido em Rondônia por fazer transmissões nas redes sociais mostrando flagrantes da cidade, como acidentes e crimes policiais.

William foi ao Distrito Federal acompanhado da esposa e das filhas, menores de idade.

O g1 tenta localizar a defesa do ex-candidato a deputado.

Operação Lesa Pátria

Durante a 4ª fase da Operação Lesa Pátria, são cumpridos três mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão em cinco estados – Rondônia, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso, São Paulo – e no Distrito Federal.

A PF afirma que os fatos investigados na operação, em tese, constituem os crimes de:

abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

golpe de Estado;

dano qualificado;

associação criminosa;

incitação ao crime;

destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

A qualificação dos crimes, no entanto, deve ser feita apenas ao fim das investigações, quando os suspeitos forem denunciados formalmente à Justiça pelo Ministério Público.

