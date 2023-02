‘Quem sabe tocar alguma coisa aí?’: Bloco do Bagaço faz sua estreia no Carnaval de Piracicaba com proposta de diversidade de estilos

Grupo começou como roda de samba que incentiva improvisos entre amigos, reunindo desde o samba “raiz” ao pagode contemporâneo, e estreia como bloco no Carnaval deste ano. Bloco do Bagaço começou através de improvisos com diferentes variações de samba e pagode

Arquivo pessoal

O ano era 2021 quando amigos começaram a se reunir em rodas de samba, em Piracicaba (SP). A regra era não ter roteiro. “Vamos fazer um ‘catadão’ aqui. Quem sabe tocar alguma coisa aí? Vamos fazer um samba aqui”, lembra Plinio Bortoleto, o Plinio PB, um dos idealizadores do Bagaço da Laranja, sobre como é a “convocação” para a reunião. Do grupo surgiu o Bloco do Bagaço, que estreia no Carnaval da cidade nesta sexta-feira (17), a partir das 17h, com concentração na Praça da Boyes.

Plinio explica que, no Bagaço da Laranja, a proposta é que quem quer ver o grupo tocar alguma música e sabe cantar ou tocar ela tem passe livre para “o palco”. E isso fica claro em imagens de apresentações do grupo pela cidade.

“A gente começou a fazer frequentemente, a galera começou a pedir: ‘Óh, faz de novo, aquele samba tava tão legal. Aí a gente começou a tocar mais, pessoal se interessar por essa ideia, e a gente começou a fazer uma agenda quase que mensal, tocando em alguns lugares”.

Foi também dessa proposta descontraída e agregadora que surgiu o “batismo”. Um dia, depois de uma uma apresentação à base do improviso, houve um comentário com base de uma música do Zeca Pagodinho: “só juntou tudo os bagaço aqui e fez esse samba”. Estava batizado um grupo que agora também é bloco.

A outra regra do Bagaço é a diversidade dentro do samba. “Pode tocar tudo o que quiser”, avisa Plinio. “A gente fala que todas as vertentes são bem-vindas, desde tocar um samba de Cartola quanto tocar alguma coisa mais atual, um pagode novo, um samba de Fundo de Quintal. Enfim, todas as vertentes do samba são bem-vindas”.

Segundo Plinio, com a criação do bloco, a ideia é levar a ele o mesmo clima de descontração, improviso e inclusão de estilos.

“A ideia é essa, é unir as pessoas, não ter preconceito contra nenhum estilo de samba e que samba é samba e que as pessoas possam ir lá pra se divertir e cantar junto com a gente e fazer essa folia aí. Essa é a nossa pegada”.

Grupo Bagaço da Laranja tem como proposta agregar diferentes vertentes do samba

Arquivo pessoal

Blocos, cordões e coletivos marcam a programação do Carnaval de 2023 em Piracicaba. O Bloco da Salomé e o Baque Caipira já se apresentaram nos dois finais de semana anteriores.

Entre os homenageados neste ano está Roberto Crivelari, grande entusiasta do Carnaval de rua na cidade e que morreu em junho de 2022, aos 67 anos. Veja abaixo a programação dos próximos dias e se programe:

Sexta-feira (17)

O cortejo do Bloco do Bagaço abre o feriado de Carnaval na sexta. Formado por 10 sambistas e pagodeiros, o grupo faz sua estreia no carnaval piracicabano.

O grupo fica na Praça da Boyes, no Centro. A brincadeira do bloco será das 17h às 22h.

Músico Juca Ferreira em 2020 no Cordão do Mestre Ambrósio, em Piracicaba. Grupo se apresenta no sábado (18)

Caroline Giantomaso/G1

Sábado (18)

Dois blocos tomam as ruas da cidade no sábado de Carnaval, ambos com 14 anos de atividades.

A folia começa com o cortejo do Mete Marcha, que nasceu dentro da Quilombola Comunidade Samba. A concentração será às 12h30 em frente ao portal do Engenho Central, na Avenida Doutor Maurice Allain, 454, e segue com marchinhas de Carnaval até o Chafariz no Parque do Mirante.

O tradicional Cordão do Mestre Ambrósio continua a festa, com a concentração às 17h, na Praça da Boyes para, às 18h, seguir até o largo dos Pescadores. O grupo foi criado em homenagem a Ambrósio Caldeira, figura conhecida da boemia piracicabana, que faleceu aos 88 anos, em 2019. No cortejo, desfilam ao som de sambas e marchinhas.

Domingo (19)

O bloco Pira Pirou faz a folia do domingo. Esta será a quinta vez que o grupo participa do Carnaval de Piracicaba. O bloco estimula a ocupação dos espaços públicos como forma de valorizar a cidade e seu uso democrático.

A concentração será às 15h na Praça José Bonifácio, no Centro, seguindo em cortejo pela Rua São José, a partir das 17h, virando na Avenida Beira Rio e chegando até o Largo dos Pescadores.

Bloco do Amor celebra a diversidade no Carnaval de Piracicaba

Prefeitura de Piracicaba/Divulgação

Segunda-feira (20)

O Bloco do Amor continua a festa na segunda. O grupo, que nasceu dentro do bar Dolores House, escolheu o tema “diversidade”, mostrando o Carnaval da mistura, da pluralidade e da igualdade.

A concentração será às 17h, na Praça da Boyes, e o cortejo sai às 18h30, seguindo até o Largo dos Pescadores.

Terça-feira (21)

O Bloco da Ema, mais antigo em atividade da cidade, com 18 anos, fecha a programação de Carnaval em Piracicaba. O grupo leva cocos, cirandas e outros ritmos tradicionais do Carnaval pernambucano ao dia derradeiro da folia piracicabana.

A concentração será às 15h em frente ao Espaço da Ema, na Rua Moraes de Barros, 176, Centro, seguindo em cortejo até o Largo dos Pescadores.

Bloco da Ema em Piracicaba, 2019, grupo que fecha o Carnaval em Piracicaba

Edijan Del Santo/EPTV

O desfile dos blocos carnavalescos de Piracicaba tem apoio da Prefeitura de Piracicaba, com o fornecimento de banheiros químicos posicionados nas ruas por onde passam os foliões.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes acompanhará os desfiles com uma viatura para orientar o trânsito, assim como a Polícia Militar e Guarda Civil Municipal de Piracicaba, fazendo a segurança durante o evento.

VÍDEOS: Fique por dentro do que acontece nas cidades

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

Ufficio Stampa