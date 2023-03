Quem são as vítimas de tiroteio que deixou 3 mortos e 2 feridos em São Carlos

Crime aconteceu na noite do sábado (25) em um evento organizado por um moto clube. Thyago Lavezzo atirou contra 4 pessoas após ser retirado da festa por importunação, diz polícia. Duas morreram e outras duas foram internadas. O assassino foi morto pela PM. Erick (à esq.), Leandro (centro esq.), Adriano (centro dir.) e Lucas (à dir.) são as vítimas do atirador Thyago Lavezzo em São Carlos

As vítimas que morreram depois que um homem entrou atirando em uma festa de aniversário de um moto clube em São Carlos (SP) foram identificadas. O crime deixou dois mortos e dois feridos, um em estado grave. O assassino foi morto pela Polícia Militar.

Após ser colocado para fora do evento, que também tinha caráter beneficente, Thyago Rocha Lavezzo, de 36 anos, invadiu o local com uma arma e atirou contra os participantes. Ele foi morto pela Polícia Militar.

As vítimas fatais do atirador são:

Erick Marcel Pereira Costa (à esq.) e Leandro César Pereira (à dir.) foram mortos em tiroteio em São Carlos

Erick Marcel Pereira Costa, de 37 anos, morador de São Carlos

Leandro César Pereira, de 41 anos, morador de Descalvado

As vítimas que foram alvejadas pelo atirador e socorridas para a Santa Casa são:

Lucas Donizete Pinheiro (à esq.) e Adriano Silva Oliveira (à dir.) foram socorridos após tiroteio em São Carlos

Lucas Donizete Pinheiro, de 35 anos, morador de Mogi Guaçu – o estado dele é estável

Adriano Silva Oliveira, de 50 anos, morador do estado de Minas Gerais (MG) – o estado de saúde dele é gravíssimo

Os corpos das vítimas fatais estão no Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos e ainda não há informações sobre os horários de velório.

O crime

Local onde acontecia festa que terminou com tiroteio com 3 mortos e 2 feridos em São Carlos

Segundo informações da PM, os envolvidos estavam no evento de aniversário de um moto clube que tinha como objetivo fazer uma arrecadação de gelatinas para o Hospital Amaral Carvalho, de Jaú.

O delegado Gilberto de Aquino disse ao g1 que testemunhas relataram que Lavezzo, que consumia vodka no local, estava importunando pessoas e assediando mulheres. Ele foi retirado à força do estabelecimento e chegou a ficar ferido no supercílio.

Cerca de 40 minutos depois, Lavezzo voltou em um carro, mas estaria usando um capacete de moto. Ele entrou na festa e atirou contra quatro homens que estavam próximos ao bar.

Tiroteio em São Carlos termina com 3 mortos em São Carlos

Dois homens morreram no local e outros dois foram socorridos para a Santa Casa. Um deles está em estado gravíssimo.

A PM, que já estava no local do evento por conta de uma ocorrência de barulho, atirou contra o suspeito, que morreu no local.

O caso foi registrado como homicídio e está sendo investigado pela Polícia Civil.

