Quem são os 5 catarinenses mortos em acidente que destruiu caminhonete em Mato Grosso do Sul

As cinco pessoas que morreram em um acidente entre as cidades de Santa Rita do Pardo e Bataguassu, em Mato Grosso do Sul, eram de Santa Catarina e da mesma família. Entre as vítimas está um empresário de suinocultura de Pouso Redondo, no Vale do Itajaí.

Edson Cristofolini e a esposa Fernanda Cristofolini estavam com os filhos e o pai do empresário, Taciano Cristofolini, no veículo. Os nomes das crianças não foram divulgados.

Segundo Claudiomar Cristofolini, primo de Edson, o suinocultor era bastante conhecido no ramo e havia expandido os negócios recentemente para o Mato Grosso do Sul.

“Tudo que ele tinha foi por causa do trabalho duro. Ele arregaçava a manga”, descreve o familiar.

Segundo ele, o primo recebeu uma proposta, há pouco tempo, para construir uma segunda granja no Mato Grosso do Sul. Ele e o pai revezavam as idas ao estado com o irmão, com quem tinha uma sociedade. Edson costumava viajar duas vezes por mês.

“Uma vez eu falei para ele: ‘Por que você não compra um aviãozinho para não precisar pegar a estrada?’. Ele riu, disse que o custo era alto”, relembra Claudiomar.

As idades das vítimas, incluindo as dos dois meninos, não foram informadas. Detalhes do funeral também não foram definidos ainda. A família vivia na localidade Ervinha, em Pouso Redondo.

Deputado estadual e ex-prefeito de Pouso Redondo, Oscar Gutz usou as redes sociais para lamentar a tragédia. Escreveu que a cidade está “de luto” (veja abaixo).

“Um grande parceiro de todas as horas. O grave acidente aconteceu no Mato Grosso do Sul tirando a vida dele, da esposa, dos dois filhos e do pai. Que Deus os receba e conforte os amigos e familiares”, destacou.

O acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão boiadeiro aconteceu no km-215 da MS-040, entre as cidades de Santa Rita do Pardo e Bataguassu, no leste de Mato Grosso do Sul, na manhã desta quinta-feira (16).

De acordo com informações da PMR, a caminhonete, com placa de Santa Catarina, bateu na traseira do caminhão boiadeiro. O motorista do caminhão precisou ser socorrido pelos bombeiros, pois passou mal após o acidente.

Segundo a Polícia Militar, o caminhão boiadeiro atravessou a pista saindo de uma fazenda e atingiu a caminhonete. A perícia vai apontar as causas do acidente.

