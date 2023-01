Quer agradecer aos profissionais da saúde pelo combate ao novo coronavírus? Saiba como enviar seu vídeo ou sua foto

O G1 quer reunir as mensagens enviadas pelos leitores a quem tem lutado na linha de frente contra a Covid-19. Para gravar e enviar o seu vídeo ou a sua foto, confira o passo a passo. Cidades ao redor do mundo têm registrado manifestações de apoio aos profissionais da saúde que atuam no combate ao novo coronavírus. No Brasil, não tem sido diferente. Na semana passada, em uma ação coordenada pela internet, várias pessoas se mobilizaram e foram às janelas para aplaudir e expressar seu orgulho pelo trabalho realizado.

O G1 quer reunir mensagens de seus leitores em foto ou em vídeo para mostrar a gratidão pelos enfermeiros, médicos, técnicos e todos os outros profissionais envolvidos no atendimento dos pacientes doentes e suspeitos de ter a Covid-19.

O que você quer dizer a eles? Basta tirar uma foto com algum cartaz ou gravar um vídeo com o celular e enviar para “Agradecimento aos profissionais de saúde”, pelo VC no G1 ou no link http://formulario-colaborativo.globo.com/campaign/1446.

Funcionárias da retaguarda neurológica do IMIP pedem para que as pessoas fiquem em casa

Veja como enviar a foto ou o vídeo

