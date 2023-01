Quer enviar uma mensagem aos trabalhadores de serviços essenciais em meio à pandemia do novo coronavírus? Saiba como mandar seu vídeo ou sua foto

O G1 quer reunir as mensagens enviadas por seus leitores a quem tem seguido trabalhando mesmo com a rotina de isolamento social. Para gravar e enviar seu vídeo ou sua foto, confira o passo a passo. Enquanto o Brasil vive uma rotina de isolamento social para tentar conter a propagação do novo coronavírus, muitos trabalhadores de serviços considerados essenciais continuam atuando para que as pessoas possam continuar suas vidas.

Além dos profissionais da saúde, há ainda trabalhadores de assistência social, segurança, limpeza, iluminação, transporte, serviços postais, imprensa, funcionários de supermercados, farmácias, postos de combustíveis, entre outros.

O G1 quer reunir mensagens de seus leitores em foto ou em vídeo para mostrar a gratidão por todos esses profissionais que continuam atuando em meio à pandemia.

O que você quer dizer a eles? Basta tirar uma foto com algum cartaz ou gravar um vídeo com o celular e enviar para “Agradecimento aos trabalhadores de serviços essenciais”, pelo VC no G1 ou no link http://formulario-colaborativo.globo.com/campaign/1452.

Limpeza urbana em Aracaju

Felipe Goettenauer/Emsurb/Divulgação

Veja como enviar a foto ou o vídeo

G1

Mata