Quer realizar seus sonhos? Acredite você também no Supercap Paulista

Toda semana, o Supercap realiza sonhos daqueles que nunca deixaram de acreditar na vitória.



Júnia Corrêa e o marido ganharam um Fiat Toro

Freedom e mais 20 mil reais (Foto: Divulgação)

Para quem não perde a fé, o sonho acaba se realizando. Foi o que aconteceu com Júnia Corrêa Alves, de Itu. Ela e o marido acreditaram no Supercap Paulista e ganharam um Fiat Toro Freedom e mais 20 mil reais, levando para casa um total de 50 mil reais. A vitória veio após um período crítico na vida do casal. Júnia precisou se afastar do trabalho por problemas de saúde. O marido teve que arcar com as despesas da casa sozinho e foi preciso restringir gastos e vender o único carro que tinham.

Júnia conta que o marido enxergou no Supercap a esperança para resolver os problemas financeiros da família. Ele não deixou de acreditar em nenhum momento de que seria premiado e toda semana separava o dinheiro para comprar o certificado. Resultado: o tão esperado dia chegou. “Compre o Supercap, é verdadeiro, é um sonho que todo mundo tem direito, é muito bom, é maravilhoso!”, exclamou Júnia, emocionada.

O marido de Júnia enxergou no Supercap a solução para os problemas financeiros

Casos como o de Júnia acontecem toda semana na nossa região. Em Sorocaba, Nazarena dos Santos também foi contemplada. Ela ganhou quatro Onix Hatch LS 1.0 e faturou 74 mil reais. Nazarena também acreditou que um dia seria sorteada e não desistiu do seu sonho. Ao receber a notícia do prêmio tão desejado, vibrou de alegria. “Eu nunca tive uma emoção tão forte!” e brincou: “ai meu Deus, não me mata agora não, eu preciso receber o dinheiro primeiro”. Ela ainda fez questão de deixar um recado para o público: “vamos comprar, eu comprei e ganhei. É bom demais!”.

A conquista de Júnia e Nazarena também pode ser a sua. Basta acreditar, adquirir o certificado e nunca desistir. Suas chances de ser premiado são grandes, já que a concorrência é muito menor em comparação a outros prêmios nacionais. Isso porque os sorteios acontecem somente aqui na nossa região. São mais de 200 mil reais em prêmios, toda semana, para quem é de Sorocaba, Jundiaí, Itapetininga e região. Não dá pra perder essa chance, não é mesmo?

Nazarena dos Santos ganhou quatro Onix Hatch LS 1.0 e faturou 74 mil reais

Causa socialNão bastasse a grande chance de ser premiado com o Supercap Paulista, comprando o certificado você ainda terá a oportunidade de contribuir, automaticamente, com uma causa social muito importante e ajudar ao próximo. Parte da renda do Supercap é revertida para a Apae Brasil, instituição de referência no país no atendimento integral à pessoa com deficiência e na luta pelos seus direitos. A ONG reúne, além de pais e amigos dos excepcionais, toda a comunidade para promover o bem-estar e desenvolvimento da pessoa com deficiência.

A Apae se fortaleceu e tornou-se uma rede presente em mais de dois mil municípios e nos 26 estados brasileiros. Sua principal missão é prestar serviços de assistência social visando a melhoria da qualidade de vida da pessoa portadora de deficiência por meio de uma postura integradora e inclusiva, além de ações que conscientizem cada vez mais a sociedade. Tudo isso é desenvolvido graças ao trabalho incansável de voluntários, que não medem esforços a favor desta grande ação filantrópica.

Transparência no processoAo adquirir o Certificado de Contribuição Supercap Paulista, você precisará preencher o canhoto com seus dados pessoais, destacá-lo e entregá-lo em um dos pontos de vendas espalhados em mais de 30 cidades da nossa região. O canhoto é recolhido diariamente e enviado para a sede do Supercap Paulista, onde é escaneado digitalmente, num processo moderno, garantindo transparência, seriedade e respeito aos participantes. E você fica com o certificado que consta os números para acompanhar os sorteios pela TV, rádio ou internet. Assista ao vídeo explicativo abaixo.

Nazarena acreditou que um dia seria sorteada e

não desistiu do seu sonho (Foto: Divulgação)

É muito importante que o preenchimento do canhoto esteja completo com todas as suas informações pessoais. Durante a transmissão ao vivo, as informações principais são bloqueadas para preservar a sua segurança e de sua família, mas com elas é que o Supercap Paulista consegue o contato telefônico para a entrega dos prêmios. Por isso, preencha completa e corretamente todos os canhotos que adquirir.

São quatro prêmios principais, sendo o quarto sorteio o mais importante, pois sempre contempla a maior premiação, como uma casa ou o cobiçado carro Camaro, por exemplo. No final do programa, acontece o Rodada Especial, que é a possibilidade do comprador ganhar um dinheiro extra, algo em torno de R$ 800 a 2.500 (os valores variam semanalmente).

Os sorteios acontecem ao vivo, todos os domingos, das 9h às 10h, num canal de televisão e também tem transmissão por rádio, pelo Youtube e pelo site do Supercap Paulista (saiba mais acessando supercapsp.com.br). O programa é comandado pelos apresentadores Edgar Dávila e Solange Solis, que esbanjam simpatia e bom humor, transformando os sorteios sempre numa programação divertida para toda a família.

Revenda Supercap PaulistaSeja um revendedor Supercap Paulista e aumente a sua renda. Entre em contato pelo telefone (15) 3035-2699 e saiba como fazer parte da nossa família.

Banca do Dez, no Jardim Parada do Alto, em Sorocaba

Sorocaba (Foto: Divulgação)

Pontos personalizadosAdquirir o Certificado de Contribuição Paulista é muito fácil, pois são diversos pontos de vendas espalhados pelas regiões de Sorocaba, Jundiaí e Itapetininga. Abaixo, conheça os pontos de vendas personalizados do Supercap Paulista:Votorantim: Banca do Marião (avenida 31 de Março), Banca do Pacheco (Rio Acima) e Revistaria Novo Mundo.Sorocaba: Quiosque Extra (Santa Rosália), Banca do Fórum Velho, Loja Supercap Paulista (Miranda de Azevedo), Quiosque Shopping Pátio Cianê, Quiosque Japa’s Chopp e Espetinho (em frente à rodoviária) e Quiosque Supermercado Ipê (Vila Barão), Box 13 Jardim Santa Cecília, Tabacaria Braga – Coop (Box 8), Restaurante Fênix (ao lado do Poupatempo), Quiosque Carrefour Sônia Maria e Banca do Dez (Parada do Alto).



São diversos pontos de vendas nas regiões de

Sorocaba, Jundiaí e Itapetininga (Foto: Divulgação)

Tietê: Loja Pé Quente (Centro).Tatuí: Quiosque Coop, Loja do Supercap (Centro), Supermercado do Português (Centro) e Rede de Postos de Combustíveis Comendador.Porto Feliz: Banca Sales e Banca Cap Feliz.Jundiaí: Banca Torres.Itapetininga: Banca do Rosário e Banca Praça Nossa Senhora Aparecida.Itu: Banca Rancho Grande e hipermercado Extra.Piedade: Banca do Roquinho.Salto: Banca Hospital.

Pontos de vendas personalizados são aqueles identificados pelo layout do Supercap Paulista. Além desses, onde você encontrar o banner de venda e o cartaz da semana com a premiação, ali tem Supercap Paulista. Boa sorte!

