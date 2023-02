Inscrições seguem até 20 de março para jovens de 14 a 18 anos. Querô abre inscrições para nova turma de produção audiovisual em Santos

O Projeto Oficinas Querô está com inscrições abertas para a nova turma do curso de audiovisual. As vagas são para jovens de 14 a 18 anos, de baixa renda, que residem em quatro cidades da Baixada Santista, no litoral de São Paulo (veja mais detalhes abaixo).

Ao todo, 40 jovens serão selecionados para a nova turma das Oficinas Querô – Primeiro Ano. Além de gratuito, o curso oferece transporte, acompanhamento psicossocial aos jovens junto às suas famílias e a possibilidade de participar de eventos e passeios culturais. As aulas acontecerão em formato híbrido (presenciais e online), de segunda a sexta, das 15h às 18h, de abril a dezembro.

Podem se inscrever jovens de 14 a 18 anos, estudantes de escolas públicas (ou que tenham concluído o ensino médio em escolas públicas) de Santos, São Vicente, Praia Grande e Cubatão, sendo de baixa renda familiar. Eles irão participar de um processo seletivo. O curso é gratuito e as inscrições seguem até 20 de março por meio deste link.

Curso

As Oficinas Querô utilizam o audiovisual como forma de socialização de jovens, buscando fortalecer suas identidades, dar voz às suas histórias, adquirir conhecimentos e despertar habilidades para a transformação pessoal e profissional.

Durante um ano, os 40 selecionados aprendem as principais etapas de uma produção audiovisual, produzindo no mínimo, 3 curtas-metragens. Os jovens que mais se destacam no primeiro ano de curso têm a possibilidade de, no ano seguinte, ingressarem nas Oficinas Querô – Segundo Ano, para aprimorarem as habilidades e a produção de mais 1 curta-metragem.

Todos os filmes são roteirizados, produzidos e gravados pelos próprios jovens, sob orientação da equipe Querô e de aulas com profissionais do cinema nacional convidados. Após lançados, os filmes são inscritos nos principais festivais de cinema do país e posteriormente disponibilizados publicamente no YouTube.

O Querô é uma instituição sem fins lucrativos de Santos que busca promover o acesso à arte e a cultura e estimular a transformação humana e cidadã de jovens de baixa renda e moradores de comunidades por meio da capacitação e produção audiovisual. Mais de 500 jovens já se capacitaram nas Oficinas e mais de 400 obras audiovisuais foram realizadas, conquistando 105 prêmios.

