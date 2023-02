‘Quero ajudar no tratamento dos Yanomami’, diz enfermeiro de SE que vai participar de força-tarefa

Ele viaja nesta sexta-feira (3) para Roraima (RR), e deverá ficar no território indígena cerca de 10 dias para compor a equipe da Força Nacional do SUS. Enfermeiro sergipano Marcos Aurélio da Silva Fonseca.

Flávia Pacheco/ Huse

O enfermeiro do Hospital de Urgências de Sergipe (Huse) Marcos Aurélio da Silva Fonseca, de 56 anos, vai atuar como voluntário na missão humanitária em Roraima (RR) para resgatar e ajudar indígenas Yanomami que sofrem com malária e desnutrição severa. Ele viaja nesta sexta-feira (3), e deverá ficar no território por cerca de 10 dias para compor a equipe da Força Nacional do SUS.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Diminuir o sofrimento de indígenas com casos de malária, desnutrição aguda, pneumonia, e outros problemas graves de saúde é o que motiva o enfermeiro.

‘”Quero ajudar no cuidado e no tratamento das doenças dos Yanomami. É uma sensação indescritível, o que vamos fazer pode parecer pouco, mas para eles vai representar muito”.

Marcos Aurélio conta que sempre teve interesse pelo trabalho humanitário. “Em 2011, eu comecei a participar de alguns treinamentos, e em 2012 e 2013 fiz três missões pela Força Nacional: enchentes no Acre, imigração dos haitianos e a Copa das Confederações”.

Segundo o enfermeiro, os detalhes sobre a missão ainda não foram definidos. “Ainda não sabemos o que vamos encontrar. Existem distritos que estão sofrendo mais que outros. Só quando chegar lá vamos saber onde exatamente vamos atuar”, disse.

Marcos Fonseca trabalha no Hospital de Urgência de Sergipe há 34 anos e na Organização de Procura de Órgãos, além de atuar no Samu Sergipe.

Vittorio Ferla