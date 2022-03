“Qu’est-ce qu’il raconte lui ?” : nouvel échange très tendu entre Matthieu Delormeau et Fabrice Di Vizio 

Un sujet qui dérange. Depuis mars 2020, le monde entier fait face à l’épidémie de Covid-19. Pour cela, le gouvernement a mis en place de nombreuses restrictions, en passant par un confinement, un couvre-feu ou encore le port du masque et le passé sanitaire puis vaccinal. Au fil des mois, Cyril Hanouna a évoqué ce sujet avec ses chroniqueurs et il a, pour l’occasion, reçu Fabrice Di Vizio à plusieurs reprises. Des apparitions très remarquées notamment puisqu’il s’est pris la tête avec Matthieu Delormeau. Ce fut le cas ce mercredi 23 mars. Alors que l’invité venait de prendre la parole, le chroniqueur a d’abord assuré : “Alors moi, je n’ai rien compris à ce qu’il a dit” avant d’ajouter : “Moi ce que je vois, c’est que le covid, pour Fabrice Di Vizio, c’est comme la mort de Jean-Paul II. On l’a annoncé pendant dix ans, ça a fini par arriver“, a-t-il poursuivi. Bien décidé à donner son avis, il a déclaré : “Ca fait un an qu’il nous dit que le covid va finir par être terminé et qu’on enlèvera le masque et bien bravo, c’est fait“. De son côté, Fabrice Di Vizio a souhaité modifier les propos de Matthieu Delormeau : “Non je n’ai pas dit ça. J’ai exactement dit que le covid, il allait falloir vivre avec“.

Ils étaient remontés. Le ton a commencé à monter entre Matthieu Delormeau et Fabrice Di Vizio. “Heureusement qu’on ne vous a pas écouté parce que ça a été mourir avec et aujourd’hui, grâce à des médecins, que vous n’êtes pas, on est sortis du covid“, a déclaré le chroniqueur. “C’est n’importe quoi“, a assuré Fabrice Di Vizio avant d’ajouter : “Mais qu’est-ce qu’il raconte lui ?“. Une remarque qui a beaucoup amusé le plateau. Par la suite, il a souhaité revenir sur les propos qu’il a pu tenir au fil des émissions. “J’ai toujours dit depuis un an et demi que, à mon avis, c’était une connerie de tout ré-ouvrir et que la fermeture des établissements etait scientifiquement complètement stupide et qu’il fallait garder le contrôle de l’épidémie“, a-t-il rappelé. “C’est vous qui avez refusé de vous faire tester pour que je vienne en plateau“, a-t-il poursuivi, évoquant une émission où il était intervenu en direct du trottoir. “Je ne vais pas me faire tester parce qu’une personne, la Madonna des avocats, veut qu’on se fasse tester parce que vous n’étiez pas vaccinés“, a rétorqué matthieu Delormeau avant d’ajouter : “Un jour, vous êtes scientifique, un jour médecin, un jour rien de tout et je ne sais même pas si vous êtes avocat“. De son côté, Fabrice Di Vizio s’est défendu une nouvelle fois : “Ca ne l’intéresse pas ce que j’ai à dire, donc j’ai autre chose à faire” avant d’attaquer directement le chroniqueur : “Vous n’étiez pas là l’année dernière, vous dormiez. J’ai toujours dit qu’il fallait se montrer prudent“, a-t-il conclu.

Jai quitté le plateau de @TPMP calmement en saluant @Cyrilhanouna après que Mathieu delormeau ait dit que la suicide des enfants était un problème de riche ! On ne peut pas tout accepter et ce mépris de la souffrance de nos enfants est inacceptable et je fais un signalement1/2 — Fabrice Di Vizio (@DIVIZIO1) March 23, 2022

Fabrice Di Vizio : pourquoi a-t-il brusquement quitté le plateau ?

Fabrice Di Vizio est une des figures les plus médiatisées du mouvement anti-pass et antivax. Il a fait de nombreuses apparitions dans les médias et notamment dans l’émission Touche pas à mon poste depuis plusieurs mois. Il a un avis bien précis et il n’hésite pas à le faire savoir, n’en déplaise à Matthieu Delormeau. L’émission était en différé à cause de la préparation pour le Face à Baba et c’est sur son compte Twitter que Fabrice Di Vizio est revenu sur son échange tendu avec le chroniqueur. “J’ai quitté le plateau de TPMP calmement en saluant Cyril Hanouna après que Mathieu delormeau ait dit que la suicide des enfants était un problème de riche ! On ne peut pas tout accepter et ce mépris de la souffrance de nos enfants est inacceptable“, a-t-il écrit. Un message qui fait beaucoup parler.

