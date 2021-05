queste-miniere-di-opale-in-australia-sembrano-crateri-lunari

L’estrazione di questa gemma ha fatto la storia di molti territori australiani: come la città di White Cliff, dove si contano oltre 50mila scavi

L’opale prezioso non si trova facilmente in natura: le miniere dove si estrae questa gemma sono posizionate in zone ben precise della terra come Australia, Etiopia, Brasile e Messico. Altre nazioni hanno piccoli giacimenti, che però incidono molto poco nel mercato mondiale della pietra grezza. Queste foto, infatti, ci portano in Australia, il continente dove l’opale ha fatto la storia di molti territori, come quello di White Cliff.

In effetti, la produzione australiana copre circa il 90% di quella mondiale. Il sito che vediamo nelle foto è fra i più noti e antichi del paese. Osservare queste miniere dall’alto – che fra l’altro l’unico modo per visualizzarle – ricorda un paesaggio lunare, distante nel tempo e deserto. White Cliff, infatti, è stato fra i primi siti in Australia, già con un’intesa attività dal 1880. La vocazione del territorio con oltre 50mila scavi, e della città annessa, è interamente legata alla gemma.

In questa zona, d’estate le temperature superano i 40 gradi, al punto che i minatori scavano da sottoterra. Tuttavia, la storia di questo posto è così lunga anche per i vantaggi morfologici del territorio che hanno consentito da un lato un’ottima facilità di scavo e dall’altro la stabilità del terreno. Tutto ciò che nessun minatore sia mai morto per un crollo a White Cliff.