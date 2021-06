questo-articolo-non-ha-titolo

Nel villaggio di Lytton le temperature hanno superato i 48 gradi centigradi, superando ogni record mai registrato. Solo a Vancouver in pochi giorni si sono registrate 130 morti

In Canada si registra da giorni un’ondata di calore senza precedenti. Le temperature mai registrate prima sono considerate uno dei fattori che hanno causato la morte di decine di persone, per lo più anziane o affette da problemi di salute. La sola polizia di Vancouver ha registrato oltre 130 morti improvvise da venerdì scorso, 25 giugno. Il record di temperature è stato registrato nel villaggio di Lytton dove il termometro è arrivato ai 48,6 gradi centigradi.

Tra venerdì e lunedì le morti totali nella provincia della British Columbia, dove si trova Vancouver, sono state 233, circa 100 in più della media degli scorsi anni. Secondo le autorità, il numero è destinato ad aumentare. “Dall’inizio dell’ondata di calore alla fine della settimana scorsa – si legge nelle dichiarazioni delle forze dell’ordine della British Columbia riportate da Reuters – abbiamo registrato un significativo aumento delle morti nelle zone dove le temperature hanno raggiunto livelli estremi”. In tutta l’area, le autorità hanno provveduto alla chiusura delle scuole e delle università per limitare i rischi.

Il fenomeno atmosferico estremo ha coinvolto anche il nord ovest degli Stati Uniti, una zona, come quella della British Colombia, caratterizzata da lunghi periodi di piogge e non da forte siccità. Greg Flato, ricercatore ed esperto di cambiamento climatico per l’agenzia governativa canadese Environment and climate change Canada, ha spiegato a Reuters che l’ondata di calore arrivata nel nord-ovest del Pacifico è stata causata da una “cupola” di aria calda ad alta pressione che sta stazionando nell’area.

Secondo gli esperti, riporta la Bbc, questo tipo di eventi meteorologici estremi potranno diventare sempre più frequenti per effetto del cambiamento climatico, anche se l’ondata di calore che ha colpito il Canada non è stata collegata direttamente alla crisi climatica globale. Tuttavia, temperature così alte non erano mai state registrate e hanno superato ampiamente il massimo storico di 45 gradi, fissato nel 1937 a Saskatchewan.