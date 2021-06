questo-articolo-non-ha-titolo

Le nuove proposte di Hitachi si igienizzano e imparano dalle abitudini dell’utente per migliorare i consumi

(Foto: Hitachi)

I condizionatori Hitachi FrostWash sono modelli pensati per rinfrescare in estate e riscaldare in inverno con la pompa di calore e puntano in modo deciso sulla domotica grazie a una serie di dotazioni pensate per il controllo smart e sempre connesso anche grazie a un’apposita applicazione che geolocalizza l’utente per regolare al meglio la temperatura.

Si dimentica spesso che anche i condizionatori possono – a lungo andare – diventare un covo di sporco. Per questo motivo Hitach ha messo a punto la tecnologia FrostWash, che va oltre la semplice filtrazione e purificazione dell’aria. Può infatti eliminare polvere, fino all’87% di muffe e il 91% dei batteri attraverso i cristalli di ghiaccio e le gocce d’acqua che puliscono a fondo le alette dello scambiatore. La funzione può essere attivata dal telecomando oppure impostata in automatico. Oltre a mantenere alta l’igiene, ottimizza anche il consumo energetico, altrimenti appesantito fino del 10% dalle impurità.

I nuovi modelli si avvalgono anche dell’applicazione airCloud Home, che è stata sviluppata per iPhone e Android aprendo al controllo vocale dei condizionatore tramite Alexa e Google Home. Come già anticipato, il sistema può sfruttare la geolocalizzazione con la funzione Smart Geo Fence che rileva la presenza e posizione dell’utente nel raggio di 500 metri in uscita e di 10 km in entrata. Unendo questi dati con lo studio delle abitudini, il dispositivo può regolare in automatico accensione e spegnimento oltre alla temperatura a tutto beneficio dei consumi.

Tra i nuovi modelli c’è il climatizzatore compatto e smart classe A++ Dodai FrostWash con una larghezza di 780 mm e una silenziosità notevole di appena 20 decibel. Si può installare in spazi anche molto ridotti, come sopra alle porte e raggiunge la massima potenza in pochi minuti. Tra le varie modalità c’è quella Vacanza per impostare una temperatura minima di mantenimento quando si è via.