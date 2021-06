questo-articolo-non-ha-titolo

Ufficiale la collezione personalizzata con schede madri e grafiche, alimentatori e case, ma anche mouse, tastiere, tappetini e cuffie

(Foto: Asus)

Gli articoli pubblicati oggi non avranno titolo. Un modo per invitare i nostri lettori ad approfondire gli argomenti e affrontare il tema della polarizzazione del dibattito online. Clicca qui per saperne di più.

Debutta la speciale linea di prodotti gaming di Asus dedicata alla popolarissima serie animata Gundam che spazia da componenti come schede madri e grafiche, ma anche periferiche come mouse e cuffie audio di alta qualità, per assemblare il proprio setup a casa completamente ispirato al franchise nipponico.

I prodotti a tema Rx-78-2 Gundam sono caratterizzati dall’iconica livrea rossa, bianca, blu e gialla impreziosita dalla decalcomania della Federazione Terrestre. Le varianti MS-06S Char’s Zaku puntano invece su un design rosso e nero, con le effigie del Principato di Zeon.

(Foto: Asus)

La scheda madre Asus Z590-Gundam (WiFi) si basa sulla più recente piattaforma Intel e una soluzione aggiornata per l’alimentazione e i sistemi di raffreddamento ottimizzati per il gaming, costa 299 euro. Le schede grafiche Rog Strix GeForce Rtx 3080 (1999,90 euro) e 3090 Gundam Edition (prezzo da comunicare) puntano su un rivestimento e una piastra posteriore bianchi con dettagli rossi, blu e gialli. Stesse sfumature anche per l’alimentatore Rog Strix 850 watt (199,90 euro). Per quanto riguarda il case, Rog Strix Helios (359,90 euro) è di tipo mid-tower premium con scheda madre in formato Eatx e configurazioni hardcore di raffreddamento a liquido; sull’esterno si disegna il robottone con le luci rgb. C’è anche un portatile gaming come Tuf Gaming B550-M-Char’s Zaku II Edition basato sulla recente piattaforma Amd.

(Foto: Asus)

Le cuffie da gaming Rog Delta (199,90 euro) con colorazione blu sui padiglioni auricolari assieme ai simboli della Earth Federation Space Force. A livello hardware sono presenti a bordo integrati quattro chip Dac Ess 9218 hi-fi deputati all’elaborazione dell’audio senza perdite di qualità; il rapporto segnale/rumore è molto alto, pari a 127 decibel.

Chiudono il quadro il mouse Rog Strix Impact II versione Gundam (59,90 euro) con anche qui la scocca blu e l’emblema Earth Federation Space Force lato design, con cinque pulsanti programmabili bianchi o rossi, un sensore con sensibilità di 6200 dpi, frequenza di polling (la frequenza di segnalazione di posizione al computer) di 1.000 Hz e traccia fino a 220 ips. Il mouse può essere abbinato al tappetino Gundam (39,90 euro) con base in gomma antiscivolo, bordi resistenti anti-sfilacciamento e cuciture strette. Infine, la scenografica tastiera meccanica serie Rog Strix versione Gundam (169,90 euro).