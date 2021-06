questo-articolo-non-ha-titolo

A inizio 2020 gli interferometri Ligo, Virgo e Kagra hanno captato onde gravitazionali inedite: sono i primi segnali che provano la collisione tra buchi neri e stelle di neutroni. E ci aiuteranno a svelare altri segreti dell’Universo

(Rappresentazione artistica della fusione di un buco nero con una stella di neutroni/ Dietrich/Potsdam University, Max Planck Institute, N. Fischer, S. Ossokine, H. Pfeiffer/Max Planck Institute, S.V. Chaurasia/Stockholm University)

Tanto tempo fa, in due galassie lontane lontane, due stelle di neutroni sparirono dall’Universo, mangiate dai loro buchi neri compagni. Come facciamo a saperlo? Perché i ruttini di quelle scorpacciate cosmiche sono finalmente arrivati fino a noi, dopo aver percorso oltre 900 milioni di anni luce, sotto forma di onde gravitazionali. A catturare i segnali (i primi nel loro genere) nel gennaio 2020 sono stati gli interferometri Ligo (Usa), Virgo (Europa) e Kagra (Giappone). La scoperta è stata pubblicata da poco sulla rivista Astrophysical Journal Letters.

I due segnali di onde gravitazionali sono stati captati a 10 giorni l’uno dall’altro, per la precisione il 5 gennaio 2020 (GW200105) e il 15 gennaio 2020 (GW200115). Per gli scienziati dei tre programmi, si tratta di segnali inediti, i primi veri rilevamenti sperimentali che testimoniano la fusione di buchi neri con stelle di neutroni, cioè piccole stelle supermassicce. Finora questo tipo di fusioni era stato previsto solo dalla teoria.

“Ora abbiamo visto i primi esempi di buchi neri che si fondono con stelle di neutroni, quindi sappiamo che sono là fuori”, ha commentato Maya Fishbach, ricercatrice della Nasa e della collaborazione Ligo. “Ma ci sono ancora così tante cose che non sappiamo sulle stelle di neutroni e sui buchi neri: quanto possono diventare piccole o grandi, quanto velocemente possono ruotare, come si accoppiano i partner di fusione. Con i futuri dati sulle onde gravitazionali, avremo le statistiche per rispondere a queste domande e, infine, imparare come sono fatti gli oggetti più estremi del nostro universo”.

GW200105 sarebbe apparso forte e chiaro ai rilevatori di Ligo e sarebbe dovuto alla collisione tra un buco nero delle dimensioni di 9 masse solari con una stella di neutroni di 1,9 masse solari. La fusione sarebbe avvenuta a circa 900 milioni di anni luce dalla Terra, ma poiché Virgo e Kagra non sono riusciti a captarlo chiaramente non è stato possibile identificare con precisione la direzione di provenienza.

Invece, GW200115 sarebbe il risultato della fusione di un buco nero con una massa 6 volte quella del nostro Sole e della sua stella di neutroni di appena 1,5 masse solari. L’evento sarebbe avvenuto circa 1 miliardo di anni fa. Rilevato da tutti e tre gli interferometri, gli scienziati sono stati in grado di definire la regione di provenienza del segnale con maggiore sicurezza.

Sebbene siano i primi due segnali di questo tipo mai registrati, gli esperti stimano che collisioni fra buchi neri e stelle di neutroni nel raggio di un miliardo di anni luce da noi potrebbero avvenire con una frequenza di 1 al mese, e probabilmente in regioni dello Spazio dense, come ammassi stellari giovani o in nuclei galattici attivi.

“Questa scoperta è un’altra gemma nel tesoro rappresentato dalla terza serie di osservazioni condotte da Ligo-Virgo. Ligo e Virgo continuano a svelare eventi catastrofici mai osservati finora, contribuendo a far luce su un paesaggio cosmico finora inesplorato”, ha affermato Giovanni Losurdo, coordinatore internazionale di Virgo e ricercatore dell’Infn. “Ora stiamo aggiornando i rivelatori con l’obiettivo di guardare ancora più lontano nel cosmo, per una comprensione più profonda dell’universo in cui viviamo”.