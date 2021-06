questo-articolo-non-ha-titolo

GitHub ha lanciato un servizio basato sull’Intelligenza artificiale che aiuterà gli sviluppatori suggerendo come completare il codice che stanno scrivendo

(foto: Unsplash)

La nuova intelligenza artificiale (Ai) di GitHub aiuterà nella scrittura di codice di programmazione. Lo strumento appena presentato si chiama GitHub Copilot e può suggerire agli sviluppatori da poche righe di codice a intere funzioni. GitHub ha collaborato con OpenAI per creare questo strumento che, secondo l’azienda, non dovrebbe sostituire gli sviluppatori, ma migliorare la loro produttività e facilitare l’apprendimento del codice. Come dice il nome, il pilota è ancora chi ha le mani sulla tastiera.

Il Ceo di GitHub, Nat Friedman, presentando la novità su Twitter ha scritto che l’azienda ci sta lavorando da un anno e che la funzionalità viene già usata internamente. “È un pezzo di futuro teletrasportato all’indietro nel 2021”, ha commentato in modo entusiasta.

Il modello alla base di GitHub Copilot è stato addestrato su miliardi di righe di codice, molte delle quali sono disponibili pubblicamente su GitHub stesso. Quando si scrive del codice, GitHub Copilot suggerisce come completare la stringa o la funzione durante la digitazione. Si può scorrere i suggerimenti, accettarli o rifiutarli.

Per capire cosa stai attualmente programmando, GitHub Copilot analizza il significato di un commento, il nome della funzione che stai scrivendo o le ultime due righe. Secondo GitHub può risultare molto utile anche quando si inizia a programmare con un nuovo linguaggio.

GitHub Copilot si integra direttamente con Visual Studio Code. Si può installarlo come estensione o utilizzarlo nel cloud con GitHub Codespaces. Attualmente è disponibile come anteprima tecnica, ma GitHub prevede di lanciare un prodotto commerciale basato su GitHub Copilot.

Attualmente i linguaggi di programmazione con cui funziona meglio sono Python, JavaScript, TypeScript, Ruby e Go. Nel tempo, il servizio dovrebbe migliorare in base a come si interagisce con lui, accettando o meno i suoi suggerimenti.